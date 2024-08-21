مستخدمو مراكز الخدمات الإنمائية اعتصموا أمام مبنى وزارة الشؤون: لقبض رواتبنا

نفّذ عدد من أجراء مراكز الخدمات الإنمائية ومستخدميها من المناطق اللبنانية اعتصامًا، أمام مبنى وزارة الشؤون الاجتماعية.

وطالبوا بحقوقهم، منها قبض رواتبهم، التي لم يحصلوا عليها، منذ أكثر من سنتين.

كما طالبوا بالحصول على بدل الحضور والمنح المدرسية، إسوة بالأجراء في الوزارات الأخرى.

وشددوا على أهمية مقابلتهم وزير الشؤون الاجتماعية، في حكومة تصريف الأعمال، هكتور حجار.

وأعلنت لجنة المستخدمين في مراكز الخدمات الانمائية، في الوزارة، في بيان، أنّ هذه الخطوة الأولى، ستليها خطوات تصعيدية يُعلن عنها، في حينه.