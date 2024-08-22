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وزير السياحة وليد نصار عضواً في المجلس التنفيذي للمنظمة العربية للسياحة لأربعة أعوام

أخبار لبنان
2024-08-22 | 01:16
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وزير السياحة وليد نصار عضواً في المجلس التنفيذي للمنظمة العربية للسياحة لأربعة أعوام
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وزير السياحة وليد نصار عضواً في المجلس التنفيذي للمنظمة العربية للسياحة لأربعة أعوام

تلقى وزير السياحة اللبناني وليد نصار، رسالة من رئيس المنظمة العربية للسياحة بندر بن فهد آل فهيد، أعلن فيها عن اختيار الوزير نصّار لعضوية المجلس التنفيذي للمنظمة لمدة أربعة أعوام.

وأوضح رئيس المنظمة في رسالته أن هذا الاختيار جاء تقديراً لمكانة الجمهورية اللبنانية في المجال السياحي، ولما قدمته من  دعم ورعاية لبرامج  المنظمة منذ نشأتها.

وأكد  الى أن اختيار الوزير نصّار عضواً في المجلس التنفيذي للمنظمة العربية السياحة سيعزز تنمية وتطوير العمل العربي المشترك في المجال السياحي وسيسهم في تحقيق العديد من الإنجازات للسياحة العربية بصورة عامة ولبنان بصورة خاصة 

وفي هذه المناسبة أشار الوزير نصّار الى  أن هذا الإنجاز يُعَد تأكيداً على الدور الريادي للبنان في تعزيز السياحة العربية، ودعماً لجهوده المستمرة في هذا القطاع الحيوي.

تجدر الإشارة إلى أنها المرة الأولى التي يتم فيها اختيار وزير لبناني لعضوية المجلس التنفيذي للمنظمة العربية للسياحة.
 
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