سليم عون للـLBCI: الغرب لا يريد تسليح الجيش اللبناني لمواجهة اسرائيل

اعتبر عضو تكتل "لبنان القوي" النائب سليم عون ان "الغرب لا يريد تسليح الجيش اللبناني لمواجهة اسرائيل ".



وقال في حديث لبرنامج "نهاركم سعيد" عبر شاشة الـLBCI "حزب الله ورقة قوة، وإذا كانت اسرائيل تفكّر في الاعتداء على لبنان فحزب الله اظهر ما أظهره لكي يُنبّهها ولكي يحمي لبنان".



واضاف "منذ انطلاقة "طوفان الاقصى" لليوم وحزب الله يصرح بلهجة عالية ولكنه يدرس خطواته بإمعان، ويدفع شهداءً".



ولفت الى اننا "لا نريد ان ننجرّ الى حرب كبيرة، ولكن في حال فُرضت علينا فنحن لها، ونحن ضد ربط الساحات ولا نريد أن تُربط، ففي السابق لم تربط أي ساحة نفسها بنا".



وسأل عون :"لماذا سوريا لا تُخوَّن لأنها لم تدخل في الحرب؟".



وقال "كل من يقول ان اسرائيل لديها مصلحة في جرّ لبنان الى حرب، نقول له انها لم تدفع بعد عدد الضحايا الذي ستدفعه في حال دخلت في حربٍ مع لبنان".



























