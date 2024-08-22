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الكتلة الوطنية: وعود الكهرباء 24/24 باتت أضحوكة وطنيّة!

أخبار لبنان
2024-08-22 | 04:44
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الكتلة الوطنية: وعود الكهرباء 24/24 باتت أضحوكة وطنيّة!
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الكتلة الوطنية: وعود الكهرباء 24/24 باتت أضحوكة وطنيّة!

اعتبرت "الكتلة الوطنية" أن كل وعود التغذية بالتيار الكهربائي ٢٤/٢٤ باتت أضحوكة وطنية. 

ورأت الكتلة في بيان، أنه "منذ أن استلم الوزير جبران باسيل وزارة الطاقة والمياه عام 2009، ووعد اللبنانيّين بكهرباء 24/24، احتفظ التيار الوطني الحر بهذه الحقيبة حتى يومنا هذا، وها نحن نصل إلى العتمة الشاملة وصفر تغذية للمرّة الخامسة بعد العام 2021. ومع هذا الفشل الذريع، لا يزال التيّار يبرّر عجزه تارةً ببدعة الحصار الأميركي، وطورًا بمقولة "ما خلّونا"، وكأنّه يُصرّ مع باقي أقطاب الحكومة على التمسّك بالسلطة من دون تحمّل أي مسؤولية ناجمة عنها".

واعتبر البيان أن "الفشل في وزارة الطاقة بات سببًا لعدم التخلّي عن هذه الحقيبة كي لا يُنسب أيّ نجاح سيتحقّق مستقبلاً إلى غيره، وبتنا أسرى دائرة مفرغة وابتزاز سياسي على الرغم من أنّ كل ما حصل في الطاقة والمياه وسدودها هو الفشل بعينه الذي يرتقي إلى مستوى المسؤوليّة الجزائيّة عن الهدر والفساد".

وقال: "يعتمد لبنان اليوم على الفيول العراقي وعلى الاتفاق مع العراقيين المُتعثر بسبب عدم التزام لبنان بموجباته، بتقاذف واضح للمسؤوليات بين الحكومة، ووزارة الطاقة، ومصرف لبنان ومؤسسة كهرباء لبنان؛ والنتيجة واحدة".

وأشار البيان الى أن "تصريحات الوزير وليد فياض الأخيرة تأتي عن "تصدير الكرامة" و"الحصار الأميركي" لتؤكّد الانفصال عن الواقع، وهروب أقطاب السلطة كافة من تحمّل ذرّة مسؤولية عن إخفاقاتهم، واستهزائهم الفاضح بمعاناة اللبنانيين".

وثمّنت الكتلة "وقوف الدول العربية إلى جانب لبنان في هذا الملف على غرار العراق والجزائر التي أعلنت في الآونة الأخيرة نيتها تزويدنا بالفيول. ولكن، يبقى أنّ الحكومة مطالَبة، وبالحدّ الأدنى، بتبنّي سياسة مفهومة ومستدامة عوضاً عن سياسة السرقة واستباحة المقرّبين من السلطة تجارة الفيول، من أجل زيادة ساعات التغذية التي من أجلها سبق وتمّ زيادة التعرفة، بعدما باتت كلّ وعود الـ24/24 بمثابة أضحوكة وطنيّة".

أخبار لبنان

الكتلة الوطنية

الكهرباء

جبران باسيل

وليد فياض

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