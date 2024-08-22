الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
Sports
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

تجدد: ندعو لتطبيق شامل للقرار 1701 من جميع الأطراف

أخبار لبنان
2024-08-22 | 05:57
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
تجدد: ندعو لتطبيق شامل للقرار 1701 من جميع الأطراف
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
2min
تجدد: ندعو لتطبيق شامل للقرار 1701 من جميع الأطراف

جددت كتلة تجدد النيابية "مطالبتها بمزيد من الإصرار والوضوح، وقبل فوات الأوان، الحكومة اللبنانية الى استعادة دورها السيادي كسلطة شرعية مسؤولة امام اللبنانيين، عبر اتخاذ قرارات شجاعة تحمي لبنان، والعمل الجدي لتطبيق كامل وشامل للقرار 1701 من كل الاطراف، وذلك إثر التطورات المقلقة، والتي أفضت إلى ارتفاع منسوب الاعتداءات الإسرائيلية في العمق اللبناني، التي تنذر بارتفاع احتمالات تعرض لبنان لحرب واسعة ليس قادراً على تحمل نتائجها الكارثية، والتي طالما حذرت الكتلة من الوصول إليها منذ ما قرر حزب الله جرنا الى ما سماه حرب المساندة، والتي هي في الحقيقة حرب تحسين شروط ايران التفاوضية، متجاوزاً الدولة اللبنانية، وأغلبية وازنة من اللبنانيين".

واعتبرت الكتلة في بيان بعد اجتماع لها أن مطلبها "هو المدخل الوحيد والحتمي لمنع تحويل لبنان الى ساحة مستباحة للآخرين على أرضه، ولحماية الوحدة الوطنية، ولتجنيب اللبنانيين المزيد من الدم والدمار والتفقير والذل، ولتثبيت استقرار مستدام مبني على استعادة الدولة لسيادتها الكاملة على أراضيها وحدودها".

على صعيد آخر، رأت كتلة تجدد "أن الانقطاع التام للتيار الكهربائي، يشكّل وصمة عار جديدة على جبين من يديرون وزارة الطاقة وعلى الحكومة التي تلعب دور الشاهد الصامت على أسوأ أزمة متصلة بقطاع الكهرباء يشهدها لبنان في تاريخه بالرغم من زيادة التعرفة، التي يفترض أن تنتج جباية شفافة وبالتالي الاتجاه الى الاكتفاء في استيراد الفيول للمعامل".

وشددت على أنه "بعد كل مسلسل الفساد والفشل، الذي أنتج هذه الفضيحة الجديدة، لن يكون مقبولاً إبقاء وزارة الطاقة، وكل الوزارات الخدماتية رهناً لهذا الاحتكار المميت"، مطالبة "القضاء القيام بتحقيق يتسم بالجدية، ويخلو من الاستعراض وتبرئة الذمم وتضييع المسؤوليات، فالشعب يطالب بمحاسبة المسؤولين عن هذه الجريمة المتمادية، التي أورثت لبنان صفر كهرباء، و40 مليار دولار من الديون". 

أخبار لبنان

لتطبيق

للقرار

الأطراف

LBCI التالي
ميقاتي: تفهم دولي للمطلب اللبناني بوجوب الابقاء على مهام اليونيفيل كما كانت عليه
الكتلة الوطنية: وعود الكهرباء 24/24 باتت أضحوكة وطنيّة!
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
2024-08-12

الحكومة البريطانية: ستارمر يدعو جميع الأطراف إلى خفض التصعيد في اتصال هاتفي مع الرئيس الإيراني

LBCI
آخر الأخبار
2024-08-04

الخارجية الأميركية: بلينكن تحدث إلى رئيس الوزراء العراقي وأكد أهمية إتخاذ جميع الأطراف خطوات لتهدئة التوتر وتجنب المزيد من التصعيد في المنطقة

LBCI
أخبار دولية
2024-08-01

بلينكن يدعو "جميع الأطراف" في الشرق الأوسط إلى "وقف الأعمال التصعيدية"

LBCI
أخبار لبنان
2024-07-29

ميقاتي تلقى اتصالا من وزير الخارجية المصري: الحل يجب أن يقوم على قاعدة التطبيق الكامل للقرار 1701

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أمن وقضاء
08:01

عبر المطار... احباط تهريب 16000 حبّة كبتاغون

LBCI
أخبار لبنان
06:44

حجار للبنانيين المستفيدين من برنامج "أمان" : بعد شهرين من التوقف عن الدفع ستعود العجلة بين 15 و30 ايلول

LBCI
اقتصاد
06:35

ميقاتي ترأس اجتماعا للبحث في مشروع موازنة 2025

LBCI
أخبار لبنان
06:34

نقابة عمال ومستخدمي مؤسسة كهرباء لبنان: لتسوية الخلافات السياسية بعيداً من المؤسسة

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
08:25

قصف فسفوري على بلدة يارون ما ادى إلى نشوب حرائق بالأحراج

LBCI
أمن وقضاء
01:28

أدرعي يعلن شنّ هجمات على أهداف تابعة لـ"حزب الله" في أكثر من 10 مناطق بجنوب لبنان

LBCI
منوعات
06:58

في المحيط الهادئ... مجموعة من الجزر تواجه خطر الغرق والاختفاء

LBCI
منوعات
2024-08-21

قصة شعر غير متوقعة واتفاق انفصال بملايين الدولارات... ماذا يحصل بين رونالدو و"زوجته"جورجينا؟

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
06:44

حجار للبنانيين المستفيدين من برنامج "أمان" : بعد شهرين من التوقف عن الدفع ستعود العجلة بين 15 و30 ايلول

LBCI
اقتصاد
03:43

وسيم منصوري: نعمل جاهدين لمنع إدراج لبنان على القائمة الرمادية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:59

انتقالات بارزة في كرة القدم الأوروبية واعتزال مفاجئ لاحد اكبر حراس العالم

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:56

الانتخابات الرئاسية الاميركية.. آل اوباما يسرقان الاضواء

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:51

لبنان ينزلق نحو اللائحة الرمادية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:49

مبادرة لـOMT تنهي معاناة الأطباء مع المعاملات الإدارية

LBCI
أخبار دولية
13:45

منصة X لم تحذف باسم يوسف... إليكم ما حصل

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:42

جريمة وحشية في الدورة بطلها مشغّل في سوق الدعارة

LBCI
أمن وقضاء
13:42

الإعتداءات الإسرائيلية بالصورة لهذا اليوم…

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:42

جريمة وحشية في الدورة بطلها مشغّل في سوق الدعارة

LBCI
علوم وتكنولوجيا
15:53

صورة واضحة تكشف عن وجه المسيح بعد صلبه بتقنية الذكاء الاصطناعي (صورة)

LBCI
أمن وقضاء
01:13

غارات وقصف مدفعي إسرائيلي ليلا... إليكم المناطق المستهدفة

LBCI
أمن وقضاء
02:37

قتل ابنه وتوارى عن الأنظار... وشعبة المعلومات كشفت مكان اختبائه وأوقفته

LBCI
أمن وقضاء
01:28

أدرعي يعلن شنّ هجمات على أهداف تابعة لـ"حزب الله" في أكثر من 10 مناطق بجنوب لبنان

LBCI
أخبار دولية
13:31

عن الحرب على الجبهة مع لبنان... هذه الأجواء من الداخل الإسرائيلي

LBCI
منوعات
16:20

غضب واسع في هذا البلد... حكم "غير مناسب" على رجل اغتصب وقتل طفلة بأشنع الطرق

LBCI
أخبار لبنان
12:19

بيان لمجلس الوزراء بشأن ملف الكهرباء

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More