استدعاء الصحافية كريستيان الجميّل الى التحقيق...

استدعى مكتب جرائم المعلوماتية ناشرة موقع "LebTalks" كريستيان الجميّل الى التحقيق يوم الإثنين، على خلفية دعوى تقدمت بها "جمعية أموالنا لنا" والمحامون التابعون للجمعية.



ووصفت الجمعية الجميّل وبعض الصحافيين "بالحرتقجية" وذلك بسبب بعض المقالات التي فنّدت بالتفصيل أين ذهبت أموال المودعين وكيفية استردادها.



وعلّقت الجميّل على الاستدعاء بالقول: "اذا أردنا أن نلفت نظر الرأي العام الى حقيقة ما حصل بودائعهم وأين ذهبت وكيفية استرجاعها، هذا لا يعني أننا "حرتقجية"، فنحن صحافيون وبارعون في هذا المجال، ولن نسمح لجمعية من هنا وأخرى من هناك بإطلاق الشتائم والإهانات، القضاء بيننا ولنا ملء الثقة بقضاتنا النزيهين".