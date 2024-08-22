جمعية أهالي ضحايا انفجار المرفأ التقت بالحجار والبيطار.. وهذا ما تم تأكيده

التقت جمعية أهالي ضحايا انفجار مرفأ بيروت بالمدعي العام بالإنابة القاضي جمال الحجار، والقاضي طارق البيطار.



وأكّد البيطار أنّه ماضٍ في عمله على القضية واضعا استراتيجية واضحة للوصول الى خواتيم في هذا الملف.