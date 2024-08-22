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قراران لوزير التربية حول مساهمة أهالي التلامذة اللبنانيين وغير اللبنانيين بتغذية صناديق الثانويات الرسمية

أخبار لبنان
2024-08-22 | 12:02
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قراران لوزير التربية حول مساهمة أهالي التلامذة اللبنانيين وغير اللبنانيين بتغذية صناديق الثانويات الرسمية
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قراران لوزير التربية حول مساهمة أهالي التلامذة اللبنانيين وغير اللبنانيين بتغذية صناديق الثانويات الرسمية

أصدر وزير التربية في حكومة تصريف الاعمال عباس الحلبي قرارا قضى بتصيح خطأ مادي واقع في القرار رقم 680 تاريخ 21/7/202، المتعلق بتحديد مساهمة الاهالي في تغذية صناديق مجالس الاهل في المدارس الرسمية وفي الثانويات الرسمية التي تضم الحلقة الثالثة.

وتقرر ما يلي: 

-المادة الأولى: تضاف عبارة" مجالس الأهل" بعد كلمة "صناديق" في عنوان القرار رقم ٦٨٠ / م / ٢٠٢٤ تاريخ ٢٠٢٤/٨/٢١، ليصبح هذا العنوان كالتالي:

وتضاف هذه العبارة ايضا في متن مادته الأولى لتصبح كما يلي :

"المادة الأولى: تحدد قيمة مساهمة الأهالي بمبلغ ٤,٥۰۰,۰۰۰ ل .ل أربعة ملايين وخمسماية الف ليرة لبنانية في صناديق مجالس الأهل في المدارس والثانويات الرسمية عن كل تلميذ لبناني ، وبـ ۹,۰۰۰,۰۰۰ ( تسعة ملايين ليرة لبنانية عن كل من التلامذة غير اللبنانيين الذين يتم تسجيلهم للعام الدراسي ۲۰۲٤-۲۰۲۵ وللأعوام اللاحقة، سواء في مرحلة روضة الأطفال أو في مرحلة التعليم الأساسي في حلقاته الثلاث ، وتودع هذه المساهمة في الصندوق العائد لكل منها لدى المدرسة المعني بها ويتم ادخالها في موازنته وفق الاصول المعمول بها لتشكل ايرادا يتم الإنفاق منه وفق الغايات المحددة في بنود هذه الموازنة."

-المادة الثانية: يعفى التلميذ الرابع وما فوق من الأخوة المسجلين في المدارس والثانويات الرسمية من دفع مساهمة الأهالي المحددة في المادة الأولى من هذا القرار في حال تجاوز عدد الأخوة الثلاثة، ويمكن لاي من هؤلاء الاهالي ان يسدد بالتقسيط على ثلاث دفعات مقدار المساهمة المتوجبة عليه شرط ان يتم تسديد كامل المبلغ المطلوب منه قبل ٣١ كانون الثاني ٢٠٢٥.

-المادة الثالثة: يبلغ هذا القرار من يلزم ، ويعمل به من تاريخ صدوره %.

إلى ذلك، حدد الحلبي قيمة مساهمة أهالي التلامذة غير اللبنانيين لتغذية صناديق الثانويات الرسمية على الشكل التالي:

-تسعة ملايين ليرة لبنانية عن كل تلميذ غير لبناني في المرحلة الثانوية، باستثناء التلامذة من أم لبنانية والتلميذ الفلسطيني.

كما يحظر على المسؤولين عن المدارس الرسمية استيفاء أو المشاركة في جباية أية أموال خارج ما ورد أعلاه.
 
ويبلغ القرار ويعمل به ابتداء من العام الدراسي 2024-2025.
 
 
 
 
 
 

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