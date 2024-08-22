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وصول تمثال القديس شربل إلى يريفان بعد رحلة دامت 7 أيام

أخبار لبنان
2024-08-22 | 13:15
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وصول تمثال القديس شربل إلى يريفان بعد رحلة دامت 7 أيام
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وصول تمثال القديس شربل إلى يريفان بعد رحلة دامت 7 أيام

وصل تمثال القديس شربل إلى العاصمة الأرمينية يريفان، بعد رحلة دامت سبعة أيام، في تزامن لافت مع "يوم 22" من كل شهر المخصص للصلاة مع السيدة نهاد الشامي إحياءً لذكرى شفائها على يد القديس شربل، على أن يتم الاحتفال بيوم "التكريس والصلاة"، الأحد في 22 أيلول المقبل عند الثانية عشرة ظهرًا بتوقيت بيروت، ليرتفع التمثال الأول للقديس شربل في منطقتي القوقاز والبلقان، وتحديدًا فوق التلال المحيطة بيريفان بين أشتاراك وأبو فيان في مدينة ياغفرد، وذلك رمزًا لوحدة الإيمان المسيحي وتعزيزًا لروابط المحبة بين شعوب المنطقة.

وتجدر الإشارة إلى أن رحلة التمثال الضخم المصنوع من مادتي الريزين والفيبر غلاس على يد الفنان اللبناني جورج مخلوف،بدأت بحرًا من مرفأ طرابلس إلى مرفأ مرسين في تركيا، ومنه برًا إلى أرمينيا من خلال العبور بجورجيا، أي ما يقارب مسافة 1500 كيلومتر.

أخبار لبنان

تمثال

القديس

يريفان

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