منتدى حوار بيروت من دارة مخزومي: لممارسة المزيد من الضغوط لمنع تصعيد الوضع الأمنيّ وتوسع الحرب في جنوب لبنان

دعا منتدى حوار بيروت المجتمع الدوليّ إلى ممارسة المزيد من الضغوط، لمنع تصعيد الوضع الأمنيّ وتوسع الحرب في جنوب لبنان.



وشدّد، خلال لقائه الدوريّ، في دارة النائب فؤاد مخزومي، على ضرورة العمل الجِدّيّ لتطبيق كامل وشامل للقرار 1701 من الأطراف، لتجنيب اللبنانيين المزيد من الدم والدمار ولتثبيت استقرار مستدام مبنيّ على استعادة الدولة لسيادتها الكاملة على أراضيها وحدودها.



وأكّد المنتدى تأييد المساءلة، التي وجّهها مخزومي إلى حكومة تصريف الأعمال عن علاقة شركة "أوبتيموم إنفست" في مصرف لبنان، مطالبين الحكومة ورئيسها بضرورة الإجابة عن السؤال المقدم وفقًا للدستور وضمن حق النائب بمسائلة الحكومة.



وطالب وزير الداخلية والبلديات بعقد اجتماع عاجل لمجلس الأمن المركزيّ وبإقرار خطة أمنية عاجلة لمدينة بيروت. وأكّد المنتدى تأييد المساءلة، التي وجّهها مخزومي إلى حكومة تصريف الأعمال عن علاقة شركة "أوبتيموم إنفست" في مصرف لبنان، مطالبين الحكومة ورئيسها بضرورة الإجابة عن السؤال المقدم وفقًا للدستور وضمن حق النائب بمسائلة الحكومة.وطالب وزير الداخلية والبلديات بعقد اجتماع عاجل لمجلس الأمن المركزيّ وبإقرار خطة أمنية عاجلة لمدينة بيروت.





وأوضح أنّ ذلك، لوقف ما يتعرض له سكان العاصمة من ممارسات شاذة كفرض الخوات والاعتداء على الأملاك الخاصة.



ودعا القضاء، عبر مدعي عام التمييز، القاضي جمال الحجار إلى متابعة ملف الكهرباء، حتى النهاية، لكشف المتورطين ومحاسبتهم، "لعلّ ذلك يكون بوابة لحلّ أزمة الكهرباء، التي باتت أشبه بمغارة للفساد لا تشبه أيّ مغارة أخرى". وأوضح أنّ ذلك، لوقف ما يتعرض له سكان العاصمة من ممارسات شاذة كفرض الخوات والاعتداء على الأملاك الخاصة.ودعا القضاء، عبر مدعي عام التمييز، القاضي جمال الحجار إلى متابعة ملف الكهرباء، حتى النهاية، لكشف المتورطين ومحاسبتهم، "لعلّ ذلك يكون بوابة لحلّ أزمة الكهرباء، التي باتت أشبه بمغارة للفساد لا تشبه أيّ مغارة أخرى".