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حبيب يُطلع برّي على قرض جديد بالليرة
أخبار لبنان
2024-08-23 | 02:21
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حبيب يُطلع برّي على قرض جديد بالليرة
زار رئيس مجلس الإدارة المدير العام لمصرف الإسكان أنطوان حبيب رئيس مجلس النواب نبيه برّي في عين التينة، لعرض مشاريع المصرف والقروض، التي يؤمٌنها للبنانيون ذوو الدخل المحدود والمتوسط.
وأبلغ حبيب الرئيس بري أنّ مصرف الإسكان في صدد التحضير لإطلاق قرض جديد بالليرة اللبنانية.
وأوضح أنّه قرض مخصص للترميم، لمساعدة اللبنانيين ذوي الدخل المحدود والمتوسط في ترميم منازلهم وحثهم على البقاء في قراهم وضيَعهم ومُدنهم.
وأثنى بري على الجهود، التي يبذلها مصرف الإسكان في سبيل دعم اللبنانيين في ظل الظروف الصعبة، التي تمر بها البلاد.
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