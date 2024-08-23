بوحبيب هنّأ عراقجي لتوليه منصبه الجديد: لخدمة مصالح البلدين

أعرب وزير الخارجية والمغتربين عبدالله بو حبيب عن تطلعه للتعاون مع نظيره الايرانيّ عباس عراقجي، لخدمة مصالح البلدين.



وهنّأ بوحبيب عراقجي، في اتصال هاتفيّ، لتوليه منصبه الجديد.



وشكر عراقجي بو حبيب على تهنئته وأعرب عن تطلعه لأن يكون التعاون جيدًا، لتحقيق مصالح البلدين والشعبين اللبنانيّ والايرانيّ ومصالح دول المنطقة.



وقال عراقجي إنّه سيزور لبنان بالتأكيد، وهو يتطلع أيضًا للقاء وزير الخارجية اللبنانيّ، في طهران، في أقرب وقت ممكن.