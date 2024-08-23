قائد الجيش استقبل نائب رئيس أركان الجيش الفرنسي... وهذا ما جرى بحثه

استقبل قائد الجيش العماد جوزاف عون في مكتبه في اليرزة، نائب رئيس أركان الجيش الفرنسي للعمليات الجنرال Thierry Garreta، وجرى التداول في سبل تعزيز التعاون بين جيشَي البلدَين، وتناول البحث الأوضاع العامة في لبنان والمنطقة والتطورات عند الحدود الجنوبية.