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سلسلة لقاءات لميقاتي واجتماع للبحث في ملف الجمارك
أخبار لبنان
2024-08-23 | 08:50
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سلسلة لقاءات لميقاتي واجتماع للبحث في ملف الجمارك
رأس رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي اجتماعا للبحث في ملف الجمارك في السراي اليوم، شارك فيه كل من رئيسة المجلس الأعلى للجمارك ريما مكي، المدير العام لوزارة المال جورج معراوي، المدير العام للجمارك بالانابة ريمون خوري، مدير الواردات في وزارة المالية
لؤي الحاج شحادة،واعضاء من المجلس الاعلى للجمارك.
وتم خلال الاجتماع البحث في سبل التنسيق بين دوائر وزارة المال والجمارك.
وزير الخارجية
وإجتمع رئيس الحكومة مع وزير الخارجية والمغتربين عبد الله بو حبيب، وبحث معه في آخر الاتصالات الدبلوماسية المتعلقة بموضوع التجديد للقوات الدولية العاملة في جنوب لبنان "اليونيفيل"، اضافة إلى مواضيع إدارية تخص الوزارة.
كما إجتمع رئيس الحكومة مع وزير العدل هنري خوري وعرض معه الأوضاع العامة وشؤون وزارة العدل.
واستقبل رئيس الحكومة وزير الشباب والرياضة جورج كلّاس الذي استأذنه بالسفر إلى الأردن على رأس وفد للمشاركة في الاجتماع غير العادي لوزراء الشباب والرياضة العرب الذي سيعقد الأربعاء في 28 آب في عمان برعاية صاحب السمو الملكي الأمير الحسين بن عبدالله الثاني لاطلاق "الاستراتيجية العربية للشباب والأمن والسلام".
وإستقبل رئيس الحكومة النائب فريد البستاني، الذي قال بعد اللقاء: "عرضت مع ميقاتي مواضيع مطلبية وخدماتية تخص منطقة الشوف، ومنها ملف مستشفى دير القمر الحكومي وضرورة العمل على تشغيله في أسرع وقت ممكن لحاجة المنطقة له. كما عرضت لموضوع جسر سرجبال - الجاهلية بعد تعرضه لأضرار جراء العواصف، اضافة الى قضية تدعيم جوانب نهر الدامور، وكانت مناسبة أثنيت بها على عمل وزارة الداخلية من خلال الأجراءات المتخذة من قبلها بالنسبة لملف النافعة".
أخبار لبنان
ميقاتي
الجمارك
لقاءات
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