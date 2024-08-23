السيطرة على النيران التي اندلعت في مساحات شاسعة من الأعشاب والأشجار الحرجية بين بلدتي الغازية ومغدوشة

سيطر عناصر الدفاع المدني على الحريق كان قد اندلع في مساحات شاسعة من الأعشاب والأشجار الحرجية في الوادي الذي يفصل بلدتي الغازية ومغدوشة.



وقد ساهمت سرعة تدخل العناصر في الحؤول دون امتداد النيران الى المنازل المجاورة لرقعة الحريق وأحد المطاعم ومولد للطاقة الكهربائية وخزانات المازوت الخاصة به.



وأعطى المدير العام للدفاع المدني العميد ريمون خطار توجيهاته للعناصر لجهة ضرورة تبريد رقعة الحريق بإحكام والتحقق من اطفاء الجيوب الملتهبة منعا لاحتمالية تجدد النيران لأي سبب كان.



ويواصل العناصر العمل في هذه الاثناء على تبريد رقعة الحريق منعا لتجدد الحريق.