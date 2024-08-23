الحلبي تسلم من سفير الجزائر 40 منحة جامعية مخصصة للطلاب اللبنانيين في الاختصاصات كافة

قدم سفير الجزائر لدى لبنان رشيد بلباقي لوزير التربية والتعليم العالي في حكومة تصريف الأعمال عباس الحلبي، أربعين منحة جامعية مخصصة للطلاب اللبنانيين في الاختصاصات كافة.



وكان الحلبي قد استقبل السفير الجزائري وعرض معه العلاقات التربوية والجامعية بين البلدين وسبل تعزيزها.



ورحب الوزير الحلبي بالسفير بلباقي، ووجه اليه الشكر والتقدير على هذه المنح الجامعية، ووجه الشكر من خلاله إلى الحكومة الجزائرية والجامعات الجزائرية التي أتاحت فرصة التخصص للطلاب اللبنانيين، وأعطى توجيهاته إلى الإدارة المعنية للإعلان عن البدء باستقبال الطلبات من أجل العام الدراسي الجامعي الجديد.