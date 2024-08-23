البستاني عرض مع ميقاتي مواضيع انمائية للشوف

زار النائب فريد البستاني رئيس حكومة صريف الاعمال نجيب ميقاتي في السراي الحكومي.

وبعد اللقاء، قال البستاني: "عرضت مع دولة الرئيس مواضيع مطلبية وخدماتية تخص منطقة الشوف، ومنها ملف مستشفى دير القمر الحكومي وضرورة العمل على تشغيله في اسرع وقت ممكن لحاجة المنطقة له.



وأضاف: "كما عرضت لموضوع جسر سرجبال - الجاهلية بعد تعرضه لأضرار جراء العواصف، اضافة الى قضية تدعيم جوانب نهر الدامور، وكانت مناسبة اثنيت على عمل وزارة الداخلية من خلال الأجراءات المتخذة من قبلها بالنسبة لملف النافعة".

