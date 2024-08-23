"تجدّد":ذكرى تفجير مسجدي التقوى والسلام مناسبة للتأكيد على استعادة الدولة الحامية لكل أبنائها في مواجهة مشروع التفجير

كتبت كتلة "تجدد" عبر صفحتها على فايسبوك ان "ذكرى تفجير مسجدي التقوى والسلام مناسبة للتأكيد على استعادة الدولة الحامية لكل أبنائها في مواجهة مشروع التفجير والاغتيالات والحروب والفوضى. التحية لأرواح شهداء المسجدين، وسنبقى على مطالبتنا باسترداد المطلوبين للقضاء اللبناني، وعلى النضال لتحقيق السيادة والعدالة ودولة القانون والمؤسسات."