مركز طوارىء الصحة: شهيد في حصيلة أولية للغارة على بلدة معركة

اعلن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة في بيان، أن "الغارة بمسيرة للعدو الإسرائيلي على سيارة في بلدة معركة، أدت في حصيلة أولية إلى استشهاد شخص".

