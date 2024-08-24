وزارة الاشغال: تواصل أعمال معالجة انهيار حائط الدعم على جسر عمشيت

بعد الانهيار الذي حصل على حائط الدعم الموجود على جسر عمشيت في جبيل ، وذلك باتجاه بيروت وطرابلس معاً ، الأمر الذي سبب خطراً على السلامة العامة ، قامت الفرق الفنية التابعة لوزارة الاشغال العامة والنقل بالكشف على الضرر الحاصل عليها ، حيث تم الإيعاز بعدها مباشرة ، ببدء أعمال المعالجة وإعادة ترميم حائط الدعم عند الجسر بدءا من الجهة باتجاه بيروت أولاً ، على أن تنتقل الورشة بعد أيام قليلة لبدء المعالجة في الجهة المقابلة تجاه طرابلس، بحسب ما أفاد مكتب وزير الاشغال.