كرامي اثر صدور نتائج أمن الدولة: أحمّل الحكومة ورئيسها شخصياً مسؤولية هذا الاجحاف بحق طرابلس

مع صدور النتائج المتعلقة بجهاز امن الدولة والتي تبيّن من خلالها ان الدولة اختارت ٥ طرابلسيين من بين جيش من المتقدمين الى هذه الوظيفة في مجزرة مكتملة بحق ابناء طرابلس، كان السؤال الاول لدى الناس: ماذا فعلنا لهذه الدولة ولهذه الحكومة حتى تعاقبنا بهذا الشكل؟
يبدو بشكل جليّ ان هذه…
— Fayssal Karame (@faysalkarame) August 24, 2024
مع صدور النتائج المتعلقة بجهاز امن الدولة والتي تبيّن من خلالها ان الدولة اختارت ٥ طرابلسيين من بين جيش من المتقدمين الى هذه الوظيفة في مجزرة مكتملة بحق ابناء طرابلس، كان السؤال الاول لدى الناس: ماذا فعلنا لهذه الدولة ولهذه الحكومة حتى تعاقبنا بهذا الشكل؟
يبدو بشكل جليّ ان هذه…