كرامي اثر صدور نتائج أمن الدولة: أحمّل الحكومة ورئيسها شخصياً مسؤولية هذا الاجحاف بحق طرابلس

أعلن رئيس "تيار الكرامة" النائب فيصل كرامي أنه "مع صدور النتائج المتعلقة بجهاز أمن الدولة، والتي تبيّن من خلالها ان الدولة اختارت ٥ طرابلسيين من بين جيش من المتقدمين الى هذه الوظيفة في مجزرة مكتملة بحق ابناء طرابلس، كان السؤال الاول لدى الناس: ماذا فعلنا لهذه الدولة ولهذه الحكومة حتى تعاقبنا بهذا الشكل؟".



واعتبر كرامي في منشور عبر حسابه على موقع "اكس"، أنه يبدو بشكل جليّ أن هذه الدولة لا تريد طرابلس لأسباب علمها عند رب العالمين.



وقال: "بوضوح اني أحمّل الحكومة ورئيس الحكومة شخصياً مسؤولية هذا الاجحاف بحق طرابلس، وهو لا يستطيع مع احترامي الشديد له ان يقول "ما خلّونا". لا، ان رئيس الحكومة تحديدا هو صاحب القرار الاساسي بكل ما يتعلق بهذا الجهاز الامني وغيره، ونطالبه بأن يعيد النظر في هذه النتائج وان ينصف ابناء طرابلس. لاننا لن نقبل أبداً بهذا الاجحاف، والا كيف يفسِّر انقطاع الكهرباء والمياه وفقدان الامن وصولاً الى حرمان طرابلس واستثناء طرابلس وابنائها من وظائف امن الدولة؟ لماذا طرابلس؟ وكيف يُفسِّر الاستعاضة عن ابناء طرابلس بأسماء من مناطق أخرى - وهم بالتأكيد مستحقون - اُدرجَت اسماؤهم من قِبل كتل نيابية "بالواسطة"؟".



وأضاف: "بكل الاحوال، انا في زمن الفتن المتنوعة، وما اخطرها، لا اريد لكلامي ان يتحوّل الى كلام فتنوي، واكتفي بالقول لطرابلس والطرابلسيين: لك الله يا مدينة الشرفاء، ولكم الله يا أهل طرابلس الطيبين، ورحم الله رجال الدولة رشيد وعمر كرامي. وللحديث تتمة".