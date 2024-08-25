المقاومة الإسلامية: تم الإنتهاء من المرحلة الأولى بنجاح كامل

أعلنت المقاومة الإسلامية في بيان أنه "تم الانتهاء من المرحلة الأولى بنجاح كامل، وهي مرحلة استهداف الثكنات والمواقع الإسرائيلية تسهيلًا لعبور المسيرات الهجومية بإتجاه ‏هدفها المنشود ‏في عمق الكيان، وقد عبرت المسيرات كما هو مقرر.‏"



وأشارت إلى أن "عدد صواريخ الكاتيوشا التي أطلقت حتى الان تجاوزت 320 صاروخًا بإتجاه مواقع العدو." ‏



كما أن "المواقع التي تم استهدافها وإصابتها هي: ‏

‏1- قاعدة ميرون

‏2- مربض نافي زيف

‏3- قاعدة زعتون ‏

‏4- مرابض الزاعورة

‏5- قاعدة السهل

‏6- ثكنة كيلع في الجولان السوري المحتل

‏7- ثكنة يو أف في الجولان السوري المحتل

‏8- قاعدة نفح في الجولان السوري المحتل

‏9- قاعدة يردن في الجولان السوري المحتل

‏10 - قاعدة عين زي تيم ‏

‏11- ثكنة راموت نفتالي."

