ميقاتي يدعو لجنة الطوارىء الوزارية إلى اجتماع اليوم

دعا رئيس الحكومة نجيب ميقاتي لجنة الطوارىء الوزارية الى اجتماع يعقد عند العاشرة والنصف من صباح اليوم في دارته في بيروت، في ضوء التطورات التي حصلت في الساعات الماضية.



واشار الى ان الدعوة موجهة ايضًا لكل من تسمح ظروفه من الوزراء بالحضور في سبيل المزيد من التشاور.