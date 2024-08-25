البزري للـLBCI: ذاهبون إلى تسوية سياسية كبرى

أكّد النائب عبد الرحمن البزري أنّ هناك التزامًا عالميًّا بحماية الكِيان الصهيونيّ، في إسرائيل.



واعتبر البزري، في برنامج "نهاركم سعيد"، عبر الـLBCI، أنّ الكِيان الصهوينيّ هو الكِيان الوحيد، الذي لا يتحمّل الخسارة لذلك يحتاج إلى حماية دول العالم، في حين أنّ الدول العربية تقرّ بخسارتها كما بانتصاراتها.



ولفت إلى أنّه إلى جانب الرغبة في عدم توسيع الحرب، هناك رغبة في الحفاظ على إمكان الردع.



وقال: "لا أرى أنّه سيكون هناك حربًا واسعة ومهما اتجهنا نحو التصعيد فسيكون ضمن نطاق معيّن."



وأوضح البزري أنّ الحكومة اللبنانية الحالية تشرّع الثلاثية أي الجيش والمقاومة والشعب وهي بإنجازها الدبلوماسيّ ترافق ما يحدث من عمل عسكريّ.



وأشار إلى ذهاب لبنان ومنطقة الشرق الأوسط إلى تسوية سياسية كبرى وإلى أنّ ذلك يستدعي جهوزية أميركية "ولن تصبح أميركا جاهزة إلّا بعد انتخاباتها الرئاسية".

