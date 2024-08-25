مكتب المنسق الخاص للأمم المتحدة: لوقف إطلاق النار والامتناع عن المزيد من التصعيد

دعا مكتب المنسق الخاص للأمم المتحدة، في لبنان واليونيفيل، الجميع إلى وقف إطلاق النار والامتناع عن المزيد من التصعيد.وقال المكتب، في تصريح مشترك، إنّ العودة إلى وقف الأعمال العدائية، يليه تنفيذ قرار مجلس الأمن الدوليّ 1701، هو السبيل الوحيد المستدام للمضي.وأضاف: "سنواصل اتصالاتنا، لحثّ الجميع بقوة على خفض التصعيد."