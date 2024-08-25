اجتماع وزاريّ لمتابعة التطورات: المطلوب هو وقف العدوان الاسرائيليّ وتطبيق 1701

أكّد رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي أنّه يجري سلسلة من الاتصالات مع أصدقاء لبنان، لوقف التصعيد.

واعتبر، خلال ترؤسه اجتماعًا وزاريًا، في دارته، أنّ المطلوب هو وقف العدوان الاسرائيليّ أوّلًا وتطبيق القرار 1701.وشدّد على موقف لبنان في دعمه للجهود الدولية، التي يمكن أن تؤدي إلى وقف إطلاق النار، في غزة.