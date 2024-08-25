مِصر حذّرت من مخاطر فتح جبهة حرب جديدة في لبنان

حذّرت مِصر من مخاطر فتح جبهة حرب جديدة في لبنان.



ودعت، في بيان، إلى الاستقرار، في البلاد.



وأكّد بيان وزارة الخارجية أنّ مِصر تحذّر من مخاطر فتح جبهة حرب جديدة في لبنان.



وشددت على أهمية الحفاظ على استقرار لبنان وسيادته وتجنيبه مخاطر انزلاق المنطقة إلى حالة عدم استقرار شاملة.

