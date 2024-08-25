المديرية العامة للطيران المدني: مطار بيروت يعمل بشكل طبيعي

أعلنت المديرية العامة للطيران المدني في بيان أنه "لا صحة لما يتم تداوله حول الغاء كل الرحلات من مطار رفيق الحريري الدولي واليه، وانما هناك تأجيل لبعض الرحلات."



وأكدت أن "المطار يعمل بشكل طبيعي."