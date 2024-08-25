فيديو يظهر القواعد والثكنات العسكرية التي استهدفتها المقاومة الاسلامية

نشرت المقاومة الإسلامية شريطًا مصوّرًا يظهر القواعد والثكنات العسكرية التي استهدفتها، كمرحلة أولى من الرد على اغتيال القائد فؤاد شكر واستشهاد عدد من المدنيين في الضاحية الجنوبية لبيروت.