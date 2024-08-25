عودة: ما يحمي لبنان إتحاد أبنائه حول فكرة الدولة القوية العادلة

ترأس متروبوليت بيروت وتوابعها للروم الأرثوذكس الياس عودة قداسًا في كاتدرائية القديس جاورجيوس في بيروت.



وفي عظته، شدد على أنه "علينا العمل من أجل لم أشلاء هذا البلد وإحياء مؤسساته بدءًا برئاسة الجمهورية، وحث مجلس النواب على استعادة دوره في التشريع وفي مراقبة الحكومة ومحاسبتها، والعمل على تشكيل حكومة تضع الخطط الإنقاذية وتواكب التطورات وتنكب على العمل الدؤوب الذي يؤدي إلى إبعاد شبح الحرب والإنقاذ من الغرق."



وأكد أن "ما يحمي لبنان هو اتحاد أبنائه حول فكرة الدولة القوية العادلة التي يحكمها القانون وتعامل أبناءها بالعدل والمساواة والإحترام وتبعد عنهم كل خطر واضطراب وانقسام."