الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
30
o
البقاع
29
o
الجنوب
29
o
الشمال
32
o
جبل لبنان
28
o
كسروان
31
o
متن
31
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
دورة جونية جبيل
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
30
o
البقاع
29
o
الجنوب
29
o
الشمال
32
o
جبل لبنان
28
o
كسروان
31
o
متن
31
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
الجهاد الإسلاميّ في فلسطين: الضربة التي وجهها "حزب الله" على إسرائيل أكّدت أنّ إسرائيل لا تفهم إلّا لغة القوة
أخبار لبنان
2024-08-25 | 07:10
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
الجهاد الإسلاميّ في فلسطين: الضربة التي وجهها "حزب الله" على إسرائيل أكّدت أنّ إسرائيل لا تفهم إلّا لغة القوة
رأت حركة الجهاد الإسلاميّ في فلسطين، أنّ الضربة، التي وجهها "حزب الله" على إسرائيل أكّدت أنّ إسرائيل لا تفهم إلّا لغة القوة ولا ترتدع إلّا أمام ضربات المقاومة والمجاهدين.
وباركت الحركة، في تصريح، للإخوة في "حزب الله"، على الهجوم، "الذي شنته في عمق الكِيان الغاصب ونجاحها في توجيه ضربات جريئة وشجاعة، تأكيدًا على ثباتها في مواقفها والايفاء بوعدها".
أخبار لبنان
آخر الأخبار
الإسلاميّ
فلسطين:
الضربة
وجهها
"حزب
الله"
إسرائيل
أكّدت
إسرائيل
القوة
التالي
إصابة غرفة في مركز عسكري للجيش اللبناني في علما الشعب بقذيفتي دبابة اسرائيلية
عودة: ما يحمي لبنان إتحاد أبنائه حول فكرة الدولة القوية العادلة
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
أخبار دولية
2024-07-28
إسرائيل: حزب الله "تجاوز الخطوط الحمر" بعد الضربة على الجولان
أخبار دولية
2024-07-28
إسرائيل: حزب الله "تجاوز الخطوط الحمر" بعد الضربة على الجولان
0
أخبار دولية
2024-07-28
إسرائيل تعتبر أن حزب الله "تجاوز كل الخطوط الحمر" بعد الضربة على الجولان
أخبار دولية
2024-07-28
إسرائيل تعتبر أن حزب الله "تجاوز كل الخطوط الحمر" بعد الضربة على الجولان
0
أخبار دولية
03:58
رويترز: أسهم تل أبيب ترتفع بعد حديث إسرائيل عن احتواء هجوم "حزب الله"
أخبار دولية
03:58
رويترز: أسهم تل أبيب ترتفع بعد حديث إسرائيل عن احتواء هجوم "حزب الله"
0
صحف اليوم
2024-08-23
مصدر أمنيّ فلسطينيّ لـ"الأنباء الكويتية": اغتيال المقدح رسالة إسرائيلية بإسقاط الخطوط الحمر
صحف اليوم
2024-08-23
مصدر أمنيّ فلسطينيّ لـ"الأنباء الكويتية": اغتيال المقدح رسالة إسرائيلية بإسقاط الخطوط الحمر
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
12:00
نصرالله: الهدف الأساسي كان قاعدة غليلوت ونفذنا عمليتنا العسكرية كما هو مخطط لها وبدقة
أخبار لبنان
12:00
نصرالله: الهدف الأساسي كان قاعدة غليلوت ونفذنا عمليتنا العسكرية كما هو مخطط لها وبدقة
0
أخبار لبنان
11:57
ميقاتي أعلن الحداد الرسمي على وفاة رئيس الحكومة الأسبق سليم الحص وتنكيس الأعلام لمدة 3 أيام
أخبار لبنان
11:57
ميقاتي أعلن الحداد الرسمي على وفاة رئيس الحكومة الأسبق سليم الحص وتنكيس الأعلام لمدة 3 أيام
0
أخبار لبنان
10:52
طوارئ الصحة: جريح في الغارة على مجدل زون
أخبار لبنان
10:52
طوارئ الصحة: جريح في الغارة على مجدل زون
0
أخبار دولية
10:45
رويترز نقلا عن دبلوماسيين: إسرائيل وحزب الله تبادلا الرسائل عبر وسطاء وأيا منهما لا يريد التصعيد
أخبار دولية
10:45
رويترز نقلا عن دبلوماسيين: إسرائيل وحزب الله تبادلا الرسائل عبر وسطاء وأيا منهما لا يريد التصعيد
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
فنّ
07:28
تصغره بـ23 عاما... نجم "تايتانيك" مع حبيبته الجديدة على اليخت بدون البيكيني! (صور)
فنّ
07:28
تصغره بـ23 عاما... نجم "تايتانيك" مع حبيبته الجديدة على اليخت بدون البيكيني! (صور)
0
موضة وجمال
2024-07-27
"كانوا يستغربونني وكنت أجيب بحماس: أمي سريلانكية"... تعرفوا الى "صاحبة أكثر قصة ملهمة" بحفل ملكة جمال لبنان!
موضة وجمال
2024-07-27
"كانوا يستغربونني وكنت أجيب بحماس: أمي سريلانكية"... تعرفوا الى "صاحبة أكثر قصة ملهمة" بحفل ملكة جمال لبنان!
0
منوعات
2024-08-19
اختفاء تيكتوكر لبنانية يشعل مواقع التواصل... أخبار عن فيديو فاضح وداعم مبتز وآلاف الدولارت: هل قتلها عمها؟
منوعات
2024-08-19
اختفاء تيكتوكر لبنانية يشعل مواقع التواصل... أخبار عن فيديو فاضح وداعم مبتز وآلاف الدولارت: هل قتلها عمها؟
0
فنّ
2024-08-21
ماريلين نعمان تطبع وشماً على يد جوزيف عطية... وهذا ما كُتب فيه (فيديو)
فنّ
2024-08-21
ماريلين نعمان تطبع وشماً على يد جوزيف عطية... وهذا ما كُتب فيه (فيديو)
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
07:54
إنتخابات المجلس المذهبي لطائفة الموحدين الدروز... هذه تفاصيلها
تقارير نشرة الاخبار
07:54
إنتخابات المجلس المذهبي لطائفة الموحدين الدروز... هذه تفاصيلها
0
أخبار دولية
07:50
آخر تطورات هجوم حزب الله والضربات الإسرائيلية...
أخبار دولية
07:50
آخر تطورات هجوم حزب الله والضربات الإسرائيلية...
0
أخبار لبنان
06:25
فيديو يظهر القواعد والثكنات العسكرية التي استهدفتها المقاومة الاسلامية
أخبار لبنان
06:25
فيديو يظهر القواعد والثكنات العسكرية التي استهدفتها المقاومة الاسلامية
0
أخبار دولية
02:56
رد إسرائيل انتهى وعودة تدريجية إلى حياتها الإعتيادية... هذه آخر المعطيات
أخبار دولية
02:56
رد إسرائيل انتهى وعودة تدريجية إلى حياتها الإعتيادية... هذه آخر المعطيات
0
أخبار دولية
02:34
الجديد من الداخل الإسرائيلي والتبريرات لـ"العملية الإستباقية"
أخبار دولية
02:34
الجديد من الداخل الإسرائيلي والتبريرات لـ"العملية الإستباقية"
0
تقارير نشرة الاخبار
13:42
هذا ما ينتظره الأميركيون في الشهرين المقبلين
تقارير نشرة الاخبار
13:42
هذا ما ينتظره الأميركيون في الشهرين المقبلين
0
تقارير نشرة الاخبار
13:36
زيارة الأربعين: من شعائر دينية إلى فرصة اقتصادية مُهدرة!
تقارير نشرة الاخبار
13:36
زيارة الأربعين: من شعائر دينية إلى فرصة اقتصادية مُهدرة!
0
أخبار دولية
13:29
عائلات الأسرى الإسرائيليين بغزة: نتنياهو يقوم بعرقلة صفقة التبادل
أخبار دولية
13:29
عائلات الأسرى الإسرائيليين بغزة: نتنياهو يقوم بعرقلة صفقة التبادل
0
تقارير نشرة الاخبار
13:28
حماس في القاهرة: نتمسك بطرح ٢ تموز للحل ونتنياهو يفرض شروطا جديدة
تقارير نشرة الاخبار
13:28
حماس في القاهرة: نتمسك بطرح ٢ تموز للحل ونتنياهو يفرض شروطا جديدة
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
خبر عاجل
23:41
المقاومة الإسلامية تعلن بدء الرد على العدوان الإسرائيلي على الضاحية الجنوبية واستشهاد شكر
خبر عاجل
23:41
المقاومة الإسلامية تعلن بدء الرد على العدوان الإسرائيلي على الضاحية الجنوبية واستشهاد شكر
2
أخبار لبنان
10:30
الرئيس سليم الحص في ذمة الله
أخبار لبنان
10:30
الرئيس سليم الحص في ذمة الله
3
خبر عاجل
01:59
المقاومة الإسلامية: إدعاءات العدو فارغة وتتنافى مع وقائع الميدان وسيتم تفنيدها في خطاب للسيد نصرالله
خبر عاجل
01:59
المقاومة الإسلامية: إدعاءات العدو فارغة وتتنافى مع وقائع الميدان وسيتم تفنيدها في خطاب للسيد نصرالله
4
خبر عاجل
03:36
يُتوقّع أن يسافر مدير الموساد ورئيس الشاباك والجنرال نيتسان ألون من الجيش الإسرائيليّ إلى القاهرة في وقت لاحق اليوم لعقد اجتماع مع مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية بيل بيرنز ورئيس وزراء قطر ورئيس المخابرات المصرية
خبر عاجل
03:36
يُتوقّع أن يسافر مدير الموساد ورئيس الشاباك والجنرال نيتسان ألون من الجيش الإسرائيليّ إلى القاهرة في وقت لاحق اليوم لعقد اجتماع مع مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية بيل بيرنز ورئيس وزراء قطر ورئيس المخابرات المصرية
5
فنّ
07:28
تصغره بـ23 عاما... نجم "تايتانيك" مع حبيبته الجديدة على اليخت بدون البيكيني! (صور)
فنّ
07:28
تصغره بـ23 عاما... نجم "تايتانيك" مع حبيبته الجديدة على اليخت بدون البيكيني! (صور)
6
خبر عاجل
05:50
المديرية العامة للطيران المدني: لا صحة لما يتم تداوله حول إلغاء كل الرحلات من وإلى مطار رفيق الحريري الدولي - بيروت وإنما هناك تأجيل لبعض الرحلات والمطار يعمل بشكل طبيعي
خبر عاجل
05:50
المديرية العامة للطيران المدني: لا صحة لما يتم تداوله حول إلغاء كل الرحلات من وإلى مطار رفيق الحريري الدولي - بيروت وإنما هناك تأجيل لبعض الرحلات والمطار يعمل بشكل طبيعي
7
تقارير نشرة الاخبار
13:15
بالصوت والصورة... هكذا ينشط سوق الدعارة
تقارير نشرة الاخبار
13:15
بالصوت والصورة... هكذا ينشط سوق الدعارة
8
آخر الأخبار
00:27
الجيش الإسرائيلي يقول إن معظم هجماته ضد حزب الله تتركز حاليًا على جنوب لبنان لكنه سيقصف أي مكان يوجد فيه تهديد
آخر الأخبار
00:27
الجيش الإسرائيلي يقول إن معظم هجماته ضد حزب الله تتركز حاليًا على جنوب لبنان لكنه سيقصف أي مكان يوجد فيه تهديد
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More