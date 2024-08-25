الجهاد الإسلاميّ في فلسطين: الضربة التي وجهها "حزب الله" على إسرائيل أكّدت أنّ إسرائيل لا تفهم إلّا لغة القوة

رأت حركة الجهاد الإسلاميّ في فلسطين، أنّ الضربة، التي وجهها "حزب الله" على إسرائيل أكّدت أنّ إسرائيل لا تفهم إلّا لغة القوة ولا ترتدع إلّا أمام ضربات المقاومة والمجاهدين.



وباركت الحركة، في تصريح، للإخوة في "حزب الله"، على الهجوم، "الذي شنته في عمق الكِيان الغاصب ونجاحها في توجيه ضربات جريئة وشجاعة، تأكيدًا على ثباتها في مواقفها والايفاء بوعدها".