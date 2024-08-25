السيسي يحذر بعد اجتماعه مع رئيس الأركان الأميركيّ من مخاطر فتح جبهة جديدة في لبنان

حذّر الرئيس المِصريّ عبد الفتاح السيسي من مخاطر فتح جبهة جديدة في لبنان، بعد التصعيد الجديد بين "حزب الله" وإسرائيل.



ودعا، خلال اجتماعه مع رئيس هيئة الأركان المشتركة الأميركية تشارلز براون، في القاهرة في بيان، المجتمع الدوليّ إلى "وقفة حاسمة" لوقف إطلاق النار، في قطاع غزة.



وقال السيسي إنّ الوضع الإقليميّ الراهن يتطلب وقفة حاسمة من المجتمع الدوليّ، لبذل المساعي كلّها وتكثيف الضغوط، لنزع فتيل التوتر، ووقف حالة التصعيد، التي تهدد أمن واستقرار المنطقة بالكامل.



وحذّر من مخاطر فتح جبهة جديدة في لبنان.



وأكّد ضرورة صون استقرار لبنان وسيادته.



وشدّد على ضرورة التجاوب مع الجهود المشتركة المِصرية الأميركية القطرية الرامية للتوصل لاتفاق لوقف الحرب، في قطاع غزة بشكل فوريّ، وتبادل الأسرى والمحتجزين.