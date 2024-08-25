مسؤول في حزب الله: عملنا على التأكد من أن الرد على مقتل شكر لن يؤدي لاندلاع حرب شاملة

أكد مسؤول في حزب الله، نقلا عن رويترز، أن الجماعة عملت على التأكد من أن الرد على مقتل القائد العسكري فؤاد شكر على يد إسرائيل لن يؤدي لاندلاع حرب شاملة.



وأوضح القيادي في حزب الله، في تعليقات مكتوبة نشرتها وسائل إعلام ، أن الرد على مقتل القائد العسكري الكبير تأخر لأسباب سياسية أهمها محادثات التهدئة في غزة.