الرئيس سليم الحص في ذمة الله

نعى رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي إلى اللبنانيين "بكل حزن وأسى دولة الرئيس سليم الحص الذي رحل في أصعب وادق مرحلة يحتاج فيها لبنان الى ضميره وحسه الوطني والعروبي والى حكمته ورصانته وحسن ادارته الشأن العام".



وأكد ميقاتي في بيان أن "الكتابة عن الرئيس سليم الحص مهمة صعبة وسهلة في الوقت ذاته"، موضحا أنها "صعبة لأن كل الكلمات لا تفيه حقه، وسهلة لأنه بحر من العطاء في حياته المهنية".



وشدد على أن الحص "كان اقتصاديا بارزا ومثال الخبرة والاخلاق والعلم ، يضع المصلحة العليا ومصلحة المواطن فوق كل اعتبار وكان متجرداً وموضوعياً ودستورياً بامتياز".



وتابع ميقاتي في القول :" الرئيس الحص الذي وصل إلى أعلى ما يمكن أن يصل إليه رجل عصامي بنى نفسه بنفسه ليصل إلى أعلى درجات العلم، وأرفع المناصب، ليكون رئيس حكومة ناجحاً في لبنان، ويستحق بعد سنوات من العطاء والتضحية لقب" ضمير لبنان" ويدخل الى الابد في وجدان اللبنانيين .رحمه الله واسكنه فسيح جنّاته".