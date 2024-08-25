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طوارئ الصحة: جريح في الغارة على مجدل زون

أخبار لبنان
2024-08-25 | 10:52
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طوارئ الصحة: جريح في الغارة على مجدل زون
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طوارئ الصحة: جريح في الغارة على مجدل زون

اعلن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة في بيان أن "الغارة التي شنها الجيش  الإسرائيلي على بلدة مجدل زون أدت إلى إصابة شخص بجروح، استدعت خضوعه لعملية جراحية ومكوثه في المستشفى".

أخبار لبنان

الصحة:

الغارة

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