طوارئ الصحة: جريح في الغارة على مجدل زون

اعلن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة في بيان أن "الغارة التي شنها الجيش الإسرائيلي على بلدة مجدل زون أدت إلى إصابة شخص بجروح، استدعت خضوعه لعملية جراحية ومكوثه في المستشفى".

