تفاصيل تشييع الرئيس سليم الحص

تُقام صلاة الجنازة على جثمان الراحل رئيس الحكومة الاسبق سليم الحص بعد صلاة ظه الاثنين 26 آب 2024 في مسجد الامام الاوزاعي ويوارى الثرى في مدافن مقام الامام الاوزاعي.



وتقبل التعازي بعد الدفن في مسجد الخاشقجي من الساعة الرابعة بعد الظهر ولغاية الساعة السابعة مساء، إلى ذلك يومي الثلاثاء والاربعاء 27 و28 آب من الساعة الواحدة ظهرا حتى السابعة مساء.