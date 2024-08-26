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جامعة الروح القدس تحتفل بتجديد اعتماد ماتريكس... انجاز إضافي في مسيرة التحسين المستمر
أخبار لبنان
2024-08-26 | 04:28
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جامعة الروح القدس تحتفل بتجديد اعتماد ماتريكس... انجاز إضافي في مسيرة التحسين المستمر
احتفلت جامعة الروح القدس – الكسليك بأحدث إنجازاتها: حصولها على تجديد الاعتماد وفق معيار ماتريكس Matrix Standard.
ويسلّط هذا النجاح الضوء على التزام الجامعة المستمر بتقديم خدمات دعم الطلاب عالية الجودة للطلاب الحاليين والمحتملين.
بعد الحصول على الاعتماد الأولي في العام 2015 وخضوعه للتجديدات في عامي 2018 و2021، يعدّ هذا الإنجاز الأخير علامة فارقة في مسيرة التحسين المستمر للجامعة. ويركّز التجديد الأخير، استنادًا إلى معيار ماتريكس المحدّث الذي أُطلق في العام 2023، على ثقافة المساواة، التنوع والشمول، وأمن البيانات وخصوصيتها.
أما عملية إعادة الاعتماد فشملت تقرير التقييم الذاتي وزيارة عبر الإنترنت استمرت لمدة 3 أيام متتالية، حيث أجرى مقيّم اعتماد ماتريكس اجتماعات فردية وجماعية مع إداريين في الجامعة ومديري وموظفي المكاتب المعنية والطلاب والشركاء الخارجيين مثل المدارس وأرباب العمل.
ونتيجة لذلك، نجحت خدمات دعم الطلاب في الجامعة في الحصول على اعتماد ماتريكس، مما يؤكد أن جميع مجالات الخدمات المقدّمة من المكاتب التالية: القبول، التسجيل، شؤون الطلاب، المساعدات المالية، الشؤون الدولية، التوجيه والانخراط المهني، الإرشاد النفسي والتسهيلات الخاصّة بذوي الإعاقة، نجاح واستبقاء الطلّاب، والأبحاث المؤسّسيّة والتقويم، قد استوفت معيار اعتماد ماتريكس، مع الاعتراف بالتزام الجامعة بتقديم خدمات ودعم شامل للطلاب.
وبالمناسبة، أشاد رئيس خدمة اعتماد ماتريكس في شركة The Growth Company روجيه شابمان بإنجازات جامعة الروح القدس المتميزة، مؤكدًا "أن النصائح وخدمات الدعم فيها تتمتع بجودة عالية، وهي تعتمد على القيادة القوية، والخدمة الممتازة، والالتزام بالتحسين المستمر. وكل هذه العناصر مدعومة بالاستخدام الفعّال للموارد المتاحة".
وخلال الاحتفال، سلّط مقيّم اعتماد ماتريكس روب بارلو الضوء على الخيط الذهبي الذي يربط أسرة الجامعة بشكل عام ومكاتب دعم الطلاب بشكل خاص، مبرزًا صفات التعاون والمشاركة الفردية والشعور القوي بالانتماء.
من جهته، أعرب رئيس جامعة الروح القدس – الكسليك الأب طلال هاشم عن شكره وتقديره لأفراد أسرة الجامعة، على الجهود المبذولة والإنجازات البارزة التي تحقّقت بفضل عملهم الدؤوب والتزامهم، رغم الصعوبات. كما أكد فخره بهذا الإنجاز، منوّهًا بتميّز فريق العمل وبالسمعة الجيدة التي تتمتّع بها المكاتب المعنيّة بدعم الطلاب في الجامعة، مشيرًا إلى أن الخدمات العالية التي تقدّمها هذه المكاتب هي من ضمن رسالة الجامعة، وداعيًا إلى الاستمرار بالعمل معًا بروح الفريق لتحقيق المزيد من النجاحات المستقبلية.
لمزيد من المعلومات حول معيار ماتريكس، يرجى زيارة www.matrixStandard.com
تم منح الاعتماد لمدة ثلاث سنوات، وينتهي في 23 تموز 2027. سيتم إجراء فحوصات التحسين المستمر السنوية لضمان استمرارية الجامعة في الحفاظ على اعتماد ماتريكس.
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