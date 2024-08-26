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البابا يدعو إلى "الحقيقة والعدالة" في انفجار مرفأ بيروت لدى لقائه عائلات الضحايا

أخبار لبنان
2024-08-26 | 04:36
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البابا يدعو إلى &quot;الحقيقة والعدالة&quot; في انفجار مرفأ بيروت لدى لقائه عائلات الضحايا
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البابا يدعو إلى "الحقيقة والعدالة" في انفجار مرفأ بيروت لدى لقائه عائلات الضحايا

دعا البابا فرنسيس إلى "الحقيقة والعدالة" في ما يتعلق بالانفجار الذي وقع في مرفأ بيروت قبل أربع سنوات وأدى إلى مقتل أكثر من 220 شخصا وإصابة أكثر من 6500 آخرين. 
     
وقال خلال استقباله أفراداً من عائلات الضحايا: "معكم أطالب بالحقيقة والعدالة اللتين لم تتحققا بعد، الحقيقة والعدالة. كلنا نعلم أن الموضوع معقد وشائك، وأن قوى ومصالح متضاربة تؤثر عليه".
     
وأضاف الحبر الأعظم الأرجنتيني: "لكن الحقيقة والعدالة يجب أن تسودا. لقد مضت أربع سنوات، من حق الشعب اللبناني وأنتم في المقام الأول، في أن يرى أقوالا وأفعالا تعكس المسؤولية والشفافية".
          
من جهة أخرى، استنكر البابا أن يدفع لبنان "ثمن" الحرب في الشرق الأوسط حيث "يموت عدد كبير من الأبرياء" كل يوم. 
     
وأكد أن "لبنان هو مشروع سلام ويجب أن يبقى كذلك".

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البابا فرنسيس

الانفجار

مرفأ بيروت

عائلات الضحايا

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