استهداف سيارة على أوتوستراد الشمّاع بين حارة صيدا وعبرا ... ونجاة الشخصية المستهدفة (فيديوهات)

استهدفت اسرائيل سيارة في منطقة صيدا على أوتوستراد الشمّاع بين حارة صيدا وعبرا.

وأعلن مصدران لبناني وفلسطيني للـLBCI أن الشخصية المستهدفة هو مسؤول في احد التنظيمات الفلسطينية وقد نجا واصيب اصابة طفيفة.