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نتائج انتخابات المجلس المذهبي لطائفة الموحدين الدروز

أخبار لبنان
2024-08-26 | 06:45
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نتائج انتخابات المجلس المذهبي لطائفة الموحدين الدروز
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نتائج انتخابات المجلس المذهبي لطائفة الموحدين الدروز

أعلنت اللجنة المكلفة الاشراف على انتخابات المجلس المذهبي لطائفة الموحدين الدروزالنتائج المتعلقة بانتخابات أعضاء المجلس المذهبي لطائفة الموحدين الدروز. 

وأوضحت  اللجنة في بيان، أنه عملا باحكام المادة ۱۷ من القانون تنفيذا للقانون الصادر بتاريخ ٢٠٠٦/٦/٩ والقرار الصادر عن رئيس المحكمة الاستئنافية الدرزية العليا بتاريخ ۲۰۱۸/۷/۱۹ بدعوة الهيئات الانتخابية لانتخاب مجلس مذهبي درزي وتعيين اللجنة المشرفة على الانتخابات واعلان النتائج. وعملا بالقرار الصادر بتاريخ ٢٠٢٤/٨/٢٤ والقاضي بتوزيع اقلام الاقتراع للهيئات الناخبة. وحيث ان اللجنة وبعد أن اتخذت جميع الاجراءات القانونية بالنسبة للعملية الانتخابية وحيث ان الانتخابات تمت بتاريخ ٢٥ آب ۲۰۲٤ بعد ان فاز بعض المرشحين بالتزكية. وبعد استلام اللجنة نتائج الانتخابات من الأماكن والمراكز ومن الأقلام التي جرت فيها الانتخابات. وبعد التدقيق في تلك النتائج من قبل اللجنة ودرس المحاضر والمستندات والأوراق التي على أساسها ومن خلالها جرت الانتخابات. وبعد تدوين تلك النتائج في الجداول النهائية واعلانها امام المرشحين ومندوبيهم في المركز الذي اتخذته اللجنة مركزاً رئيسياً لأعمالها منذ مباشرتها تنفيذاً للقانون موضوع التنفيذ.

وعليه، وبالاستناد الى كل ما تقدم والى المحاضر التي خصصت من قبل اللجنة طوال فترة عملها حتى تاريخ العملية الانتخابية في نهاية الأحد الواقع فيه ٢٥ آب الحالي من العام ٢٠٢٤،

وبناء على القرار رقم ۲٠٢٤/٦ تاريخ ۲۰۲٤/٦/١٧ الذي أعلنت فيه هيئة المحكمة المذهبية الدرزية، تكليف لجنة للاشراف على انتخابات المجلس المذهبي لطائفة الموحدين الدروز مؤلفة من:

القاضي اسامة اللحام، رئيسا

الشيخ نزيه صعب، عضوا

أنور ضو، عضوا

الدكتور صلاح الدنف، عضوا

العميد جهاد الغريب، عضوا

الدكنور فرید بسام حمدان عضوا

مالك ابو لطيف، عضوا

وبناء على القانون الصادر بتاريخ ۲۰۰٦/٦/۱۲، تعلن اللجنة المذكورة نتائج انتخابات المجلس المذهبي الطائفة الموحدين الدروز وهى على الشكل التالي:

- الهيئة الدينية عن قضاء عاليه: الشيخ معين اديب العكاز، الشيخ مقصد نايف ابو عساف، الشيخ هادي شريف الداقور العريضي، الشيخ عصمت رفيق الجردي

الهيئة الدينية عن قضاء بعبدا: الشيخ سلمان محمود المغربي، الشيخ نضال وفيق سري الدين

الهيئة الدينية عن قضاء حاصبيا: الشيخ وسام يوسف سليقا، الشيخ مهنا كمال ابو ترابي

الهيئة الدينية عن قضاء راشيا: الشيخ منور جميل ابو در همین، الشيخ فريد حسن ابو ابراهيم

الهيئة الدينية عن محافظة بيروت: الشيخ محمد عبد الخالق عبد الخالق

الهيئة الدينية عن باقي المناطق: الشيخ شاهين رفيق هاني

- الهيئة الدينية - الفائزون بالتصويت

 قضاء الشوف: عدد المقترعين : ٥٠

سمير رفيق حمادة (٤٤ صوتا) 

خالد حسيب صافي (٤١ صوتاً) 

فادي جميل العطار (٣٦ صوتاً) 

سليم كمال غنام (٣٥ صوتاً) 

ممثلوا المناطق - الفائزون بالتزكية

- قضاء المتن - بعبدا:

زاهر رياض الأعور
حسان امين صالحة 
ناصر جميل المصري 
مروان عباس الحلبي
وليد كمال الأعور

- قضاء الشوف:

مروان سامي بركات
نبيل سليمان حلاوي
فراس نزیه بو ذياب
غادة منير جنبلاط
اريج حسان ضو
عماد محمد الغصيني
حماده فائق حماده
طارق نهاد ذبیان

- قضاء حاصبيا:

رمزي قاسم جماز
شادي علم الدين نمور
انور محمد علامة
حكمات اسماعيل نوفل
عامر كمال صياغة

- قضاء بيروت وباقي المناطق:

نادر وهيب فخر
ابتسام نواف حاطوم

ممثلوا المناطق - الفائزون بالتصويت

- قضاء راشيا: عدد المقترعين: ٦٤ 

اهاب اسعد سرحال(٥٦ صوتاً) 
نعمان فايز الساحلي(٥٥ صوتاً) 
مهيب شكيب ابو زور(٥٣ صوتاً) 
مروان محمد شروف(٥٢ صوتاً) 
ايهاب يحي مهنا(٥١ صوتاً) 

- قضاء عاليه:

عدد المقترعين: ١٥٨

ماهر كمال الأحمدية(۱۱۹ صوتاً) 
رياض سعيد عطالله(١١٦ صوتاً) 
طلال حافظ جابر(١١٤ صوتاً) 
جمال فؤاد الجوهري(١١٤ صوتاً) 
أيمن وسيم باز (۱۱۲ صوتاً) 
ايوب نبيل الجردي(۱۱۱ صوتاً) 
غسان محمد رافع(۱۰۰ صوتاً) 
عصام سلمان حیدر(٨٤ صوتاً) 
أصحاب المهن الحرة - الفائزون 

أطباء الصحة العامة:

زهير شفيق عمر
نزیه رامز بو شاهين
جهاد خطار الغريزي

أطباء الأسنان: سليم مروان ابو اسماعيل

أساتذة الجامعات حملة الدكتوراه: 

منصور سليمان اشتي
رامي أديب عز الدين

خبراء المحاسبة:

اسامة يوسف ذبيان 
حسام حافظ حمزة

الصيادلة: فريل فؤاد زهر الدين

المهندسون:

عدد المقترعين: ۱۰۲

رنا عاطف ابو شقرا(۸۰ صوتاً) 
أيمن شفيق زين الدين(٧٥ صوتاً) 
جهاد شفيق شيا (۷۱ صوتاً) 

أصحاب المهن الحرة - حملة الشهادات الجامعية:

عدد المقترعين:  ٣٣١

جميل غالب تلحوق (۱۸۹ صوتاً) 
فراس نجيب زيدان (١٥٥صوتاً)
غازي سليم محمود(١٣٥ صوتاً)

المحامون: عدد المقترعين: ٩٥

توفيق طليع المهتار(٦٤ صوتاً) 
سليم ابراهيم سعيد( ٥٦صوتاً) 
رائد خليل النجار (٥٤ صوتاً).

أخبار لبنان

انتخابات

المجلس المذهبي

طائفة الموحدين الدروز

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