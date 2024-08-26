لبنان يودّع الرئيس سليم الحص​... ميقاتي: مهما حاولنا أن نقتدي به فسنبقى مقصرين

على وقع لحن الموت الذي عزفته قوى الأمن الداخلي، استقبل نعش رئيس الحكومة السابق سليم الحص أمام مسجد الامام الأوزاعي في الجناح، ملفوفا بالعلم اللبناني.



وقد شارك رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي في مراسم تشييع الرئيس الرّاحل سليم الحص. وقد شارك رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي في مراسم تشييع الرئيس الرّاحل سليم الحص.



وكان الرئيس ميقاتي وصل صباحا الى مستشفى الجامعة الأميركية في بيروت، حيث وضع نعش الراحل مجلّلاً بالعلم اللبناني على عربة مدفع، وانطلق موكب التشييع إلى مسجد الإمام الأوزاعي، حيث كان في استقبال الجثمان الرئيس ميقاتي ورئيس الحكومة السابق فؤاد السنيورة وممثل رئيس مجلس النواب نبيه بري النائب محمد خواجه وشخصيات لتُقام بعدها صلاة الجنازة، قبل أن يوارى في الثّرى في مدافن مقام الإمام الأوزاعي. وكان الرئيس ميقاتي وصل صباحا الى مستشفى الجامعة الأميركية في بيروت، حيث وضع نعش الراحل مجلّلاً بالعلم اللبناني على عربة مدفع، وانطلق موكب التشييع إلى مسجد الإمام الأوزاعي، حيث كان في استقبال الجثمان الرئيس ميقاتي ورئيس الحكومة السابق فؤاد السنيورة وممثل رئيس مجلس النواب نبيه بري النائب محمد خواجه وشخصيات لتُقام بعدها صلاة الجنازة، قبل أن يوارى في الثّرى في مدافن مقام الإمام الأوزاعي.