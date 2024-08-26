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الجدول الدوريّ لاستقبال المعاملات وتسليمها في أمانات السجل العقاريّ

أخبار لبنان
2024-08-26 | 07:37
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الجدول الدوريّ لاستقبال المعاملات وتسليمها في أمانات السجل العقاريّ
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الجدول الدوريّ لاستقبال المعاملات وتسليمها في أمانات السجل العقاريّ

حددت المديرية العامة للشؤون العقارية الجدول الدوريّ لاستقبال المعاملات وتسليمها في أمانات السجل العقاريّ للاسبوع الحالي:

- أمانة السجل العقاريّ في بعبدا:
سوف تستقبل الثلاثاء الواقع فيه 27 آب 2024 معاملات جديدة لعمليات فك التأمين والمعاملات الفنية (لا تقبل المراجعات) وتسليم السندات والافادات العقارية.

وستقوم الخميس الواقع فيه 29 آب 2024 بتسليم الدفعة الواحد والعشرين من أوامر القبض الجاهزة والدفعة الثانية والعشرين من سندات الملكية الجاهزة الى أصحاب العلاقة أو وكلائهم القانونيين واستلام طلبات البدل عن ضائع (للمعترضين: الحق بتبليغ امانات السجل طيلة ايام الاسبوع) واظهار الحدود وبتسليم الافادات العقارية وسوف تستقبل جميع المراجعات من أصحاب العلاقة (مرفق صورة عن الهوية)، أو وكلائهم القانونيين (مرفق صورة عن الوكالة).

- أمانة السجل العقاريّ في الشوف:
سوف تستقبل الثلاثاء الواقع فيه 27 آب 2024 معاملات جديدة لعمليات فك التأمين والمعاملات الفنية ومعاملات الانتقال بالوفاة (لا تقبل المراجعات) وتسليم السندات والافادات العقارية.

وستقوم الخميس الواقع فيه 29 آب 2024 بتسليم الدفعة الواحد والعشرين من أوامر القبض الجاهزة والدفعة الثانية والعشرين من سندات الملكية الجاهزة الى أصحاب العلاقة أو وكلائهم القانونيين واستلام طلبات البدل عن ضائع (للمعترضين: الحق بتبليغ امانات السجل طيلة ايام الاسبوع) واظهار الحدود وبتسليم الافادات العقارية وسوف تستقبل جميع المراجعات من أصحاب العلاقة (مرفق صورة عن الهوية)، أو وكلائهم القانونيين (مرفق صورة عن الوكالة).

- أمانة السجل العقاريّ في عاليه:
ستقوم الخميس الواقع في 29 آب 2024 بتسليم الدفعة الواحد والعشرين من أوامر القبض الجاهزة والدفعة الثانية والعشرين من سندات الملكية الجاهزة الى أصحاب العلاقة أو وكلائهم القانونيين واستلام طلبات البدل عن ضائع (للمعترضين: الحق بتبليغ امانات السجل طيلة ايام الاسبوع) واظهار الحدود وسوف تستقبل جميع المراجعات من أصحاب العلاقة (مرفق صورة عن الهوية)، أو وكلائهم القانونيين (مرفق صورة عن الوكالة).

وتسليم الافادات العقارية وسوف تستقبل جميع المراجعات من أصحاب العلاقة (مرفق صورة عن الهوية)، أو وكلائهم القانونيين (مرفق صورة عن الوكالة).
 
- أمانة السجل العقاريّ في المتن:
سوف تستقبل الثلاثاء الواقع فيه 27 آب 2024 معاملات جديدة لعمليات فك التأمين حصرًا (لا تقبل المراجعات) وستقوم الخميس الواقع فيه 29 آب 2024بتسليم الدفعة الواحد والعشرين من أوامر القبض الجاهزة والدفعة الثانية والعشرين من سندات الملكية الجاهزة الى أصحاب العلاقة أو وكلائهم القانونيين واستلام طلبات البدل عن ضائع (للمعترضين: الحق بتبليغ امانات السجل طيلة ايام الاسبوع) واظهار الحدود وبتسليم الافادات العقارية.

وسوف تستقبل جميع المراجعات من أصحاب العلاقة (مرفق صورة عن الهوية)، أو وكلائهم القانونيين (مرفق صورة عن الوكالة) .
 
- أمانة السجل العقاريّ في كسروان وجبيل:

ستقوم الثلاثاء والاربعاء الواقعين فيه 27 و28 آب 2024 بتسليم الدفعة الواحد والعشرين من أوامر القبض الجاهزة والدفعة الثانية والعشرين من سندات الملكية الجاهزة الى أصحاب العلاقة أو وكلائهم القانونيين واستلام طلبات البدل عن ضائع (للمعترضين: الحق بتبليغ امانات السجل طيلة ايام الاسبوع) واظهار الحدود وبتسليم الافادات العقارية وسوف تستقبل جميع المراجعات من أصحاب العلاقة (مرفق صورة عن الهوية)، أو وكلائهم القانونيين (مرفق صورة عن الوكالة).
 
- وحددت آلية الاستلام بالطلب الى المعنيين زيارة الموقع الالكترونيّ للمديرية العامة للشؤون العقارية، WWW.LRC.GOV.LB ضمن قسم آخر الأخبار للتأكد من وجود أمر القبض أو السند العائد لهم ضمن اللوائح المنشورة على الموقع، ومن ثم التوجه، للسندات فقط، الى المحتسبيات التابعة للحصول على الطوابع (2*50،000 = 100،000 ل.ل.)، أو ايصال تسديد الطوابع من الشركات المالية المعترف فيه.

كما حددت أماكن استلام الطوابع كالآتي:
محتسبية المتن (أمانة السجل العقاري في المتن)
محتسبية جونية (أماناتي السجل العقاري في جونية - جبيل)

ولفتت المديرية إلى أنّ مركز تسليم أوامر القبض العائدة لقضاء جبيل يتم في المكتب العقاري المعاون في سراي جبيل.

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