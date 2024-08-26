الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
31
o
البقاع
32
o
الجنوب
30
o
الشمال
32
o
جبل لبنان
29
o
كسروان
31
o
متن
31
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
لآخر العمر
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
31
o
البقاع
32
o
الجنوب
30
o
الشمال
32
o
جبل لبنان
29
o
كسروان
31
o
متن
31
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
بوحبيب خلال اجتماعه مع عدد من السفراء: للتمديد لليونيفيل لسنة أخرى ومن دون أيّ تعديلات
أخبار لبنان
2024-08-26 | 07:42
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
بوحبيب خلال اجتماعه مع عدد من السفراء: للتمديد لليونيفيل لسنة أخرى ومن دون أيّ تعديلات
اجتمع وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال عبدالله بو حبيب مع سفراء فرنسا، الصين، إسبانيا، وايطاليا والقائمَين بأعمال سفارتي روسيا والمملكة المتحدة.
وعرض معهم المفاوضات الحالية، في مجلس الأمن، في شأن التمديد لقوات الأمم المتحدة العاملة، في جنوب لبنان لسنة أخرى.
وناقش بو حبيب، في اتصال هاتفيّ، مع سفيرة الولايات المتحدة الاميركية لدى لبنان في آخر مستجدات تمديد ولاية اليونيفيل.
وشدّد بو حبيب على موقف لبنان الثابت بالتمديد لليونيفيل لسنة أخرى ومن دون إدخال أيّ تعديلات على قرار التمديد.
كما استقبل وزير الخارجية سفيرة قبرص لدى لبنان، لعرض آخر التطورات الأمنية في لبنان والمنطقة، والمساعي الجارية للتوصل إلى وقف إطلاق النار في غزة، إضافة الى مسألة التمديد لقوات اليونيفيل.
أخبار لبنان
آخر الأخبار
اجتماعه
السفراء:
للتمديد
لليونيفيل
تعديلات
التالي
بعد رد حزب الله على اغتيال شكر... حالة القلق في الداخل الاسرائيليّ تنخفض
الجدول الدوريّ لاستقبال المعاملات وتسليمها في أمانات السجل العقاريّ
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
2024-06-27
علي حمية لـ "جدل": لم يتم منع أي أحد من التصوير في مركز الشحن الجوي خلال الجولة الأخيرة بل قمنا فقط بتنظيم الأمور بعد أن حصل ارباك لأن السفراء لم يتمكنوا من الاستماع بشكل جيد الى الشرح التفصيلي
آخر الأخبار
2024-06-27
علي حمية لـ "جدل": لم يتم منع أي أحد من التصوير في مركز الشحن الجوي خلال الجولة الأخيرة بل قمنا فقط بتنظيم الأمور بعد أن حصل ارباك لأن السفراء لم يتمكنوا من الاستماع بشكل جيد الى الشرح التفصيلي
0
آخر الأخبار
23:33
احصاءات غرفة التحكم المروري: قتيل و٨ جرحى في ٧ حوادث سير خلال الساعات الـ24 الماضية
آخر الأخبار
23:33
احصاءات غرفة التحكم المروري: قتيل و٨ جرحى في ٧ حوادث سير خلال الساعات الـ24 الماضية
0
أخبار لبنان
2024-08-25
السيسي يحذر بعد اجتماعه مع رئيس الأركان الأميركيّ من مخاطر فتح جبهة جديدة في لبنان
أخبار لبنان
2024-08-25
السيسي يحذر بعد اجتماعه مع رئيس الأركان الأميركيّ من مخاطر فتح جبهة جديدة في لبنان
0
آخر الأخبار
2024-08-25
الجيش الإسرائيليّ يرفع القيود التي فرضتها قيادة الجبهة الداخلية لمنطقة الجليل الأعلى ومجتمعات محددة أخرى في الشمال
آخر الأخبار
2024-08-25
الجيش الإسرائيليّ يرفع القيود التي فرضتها قيادة الجبهة الداخلية لمنطقة الجليل الأعلى ومجتمعات محددة أخرى في الشمال
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
10:37
بخاري بحث مع ماغرو في المستجدات لبنانيا وإقليميا
أخبار لبنان
10:37
بخاري بحث مع ماغرو في المستجدات لبنانيا وإقليميا
0
أمن وقضاء
08:09
تعرُّض أحد العسكريين لإطلاق نار من قبل عسكريّ آخر
أمن وقضاء
08:09
تعرُّض أحد العسكريين لإطلاق نار من قبل عسكريّ آخر
0
تقارير نشرة الاخبار
08:03
بعد رد حزب الله على اغتيال شكر... حالة القلق في الداخل الاسرائيليّ تنخفض
تقارير نشرة الاخبار
08:03
بعد رد حزب الله على اغتيال شكر... حالة القلق في الداخل الاسرائيليّ تنخفض
0
أخبار لبنان
07:37
الجدول الدوريّ لاستقبال المعاملات وتسليمها في أمانات السجل العقاريّ
أخبار لبنان
07:37
الجدول الدوريّ لاستقبال المعاملات وتسليمها في أمانات السجل العقاريّ
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
2024-08-25
الجهاد الإسلاميّ في فلسطين: الضربة التي وجهها "حزب الله" على إسرائيل أكّدت أنّ إسرائيل لا تفهم إلّا لغة القوة
أخبار لبنان
2024-08-25
الجهاد الإسلاميّ في فلسطين: الضربة التي وجهها "حزب الله" على إسرائيل أكّدت أنّ إسرائيل لا تفهم إلّا لغة القوة
0
أخبار دولية
2024-08-25
الجديد من الداخل الإسرائيلي والتبريرات لـ"العملية الإستباقية"
أخبار دولية
2024-08-25
الجديد من الداخل الإسرائيلي والتبريرات لـ"العملية الإستباقية"
0
أخبار لبنان
2024-08-24
كرامي اثر صدور نتائج أمن الدولة: أحمّل الحكومة ورئيسها شخصياً مسؤولية هذا الاجحاف بحق طرابلس
أخبار لبنان
2024-08-24
كرامي اثر صدور نتائج أمن الدولة: أحمّل الحكومة ورئيسها شخصياً مسؤولية هذا الاجحاف بحق طرابلس
0
أخبار دولية
06:08
موسكو تعلن ضرب منشآت أوكرانية للطاقة وإصابة "جميع الأهداف"
أخبار دولية
06:08
موسكو تعلن ضرب منشآت أوكرانية للطاقة وإصابة "جميع الأهداف"
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
08:03
بعد رد حزب الله على اغتيال شكر... حالة القلق في الداخل الاسرائيليّ تنخفض
تقارير نشرة الاخبار
08:03
بعد رد حزب الله على اغتيال شكر... حالة القلق في الداخل الاسرائيليّ تنخفض
0
أخبار لبنان
07:01
لبنان يودّع الرئيس سليم الحص... ميقاتي: مهما حاولنا أن نقتدي به فسنبقى مقصرين
أخبار لبنان
07:01
لبنان يودّع الرئيس سليم الحص... ميقاتي: مهما حاولنا أن نقتدي به فسنبقى مقصرين
0
أخبار دولية
06:28
بلديات شمال قطاع غزة تناشد: لانقاذ ما تبقى من حياة انسانية
أخبار دولية
06:28
بلديات شمال قطاع غزة تناشد: لانقاذ ما تبقى من حياة انسانية
0
أخبار دولية
00:02
سوليفان: الولايات المتحدة لا تزال تعمل على التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة
أخبار دولية
00:02
سوليفان: الولايات المتحدة لا تزال تعمل على التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:44
الاعتداءات على الجنوب بالصور: 3 شهداء في ضربات إسرائيلية على عدة بلدات جنوبية
تقارير نشرة الاخبار
13:44
الاعتداءات على الجنوب بالصور: 3 شهداء في ضربات إسرائيلية على عدة بلدات جنوبية
0
أخبار دولية
13:36
باريس توقف مؤسس تطبيق تلغرام بافيل دوروف
أخبار دولية
13:36
باريس توقف مؤسس تطبيق تلغرام بافيل دوروف
0
تقارير نشرة الاخبار
13:28
مواقف أميركية متناقضة بشأن المعرفة المسبقة بالضربة الإسرائيلية الاستباقية
تقارير نشرة الاخبار
13:28
مواقف أميركية متناقضة بشأن المعرفة المسبقة بالضربة الإسرائيلية الاستباقية
0
تقارير نشرة الاخبار
13:27
اسرائيل المتكتّمة عن المواقع التي إستهدفها حزب الله تتمسك بروايتها
تقارير نشرة الاخبار
13:27
اسرائيل المتكتّمة عن المواقع التي إستهدفها حزب الله تتمسك بروايتها
0
تقارير نشرة الاخبار
13:21
القواعد الإسرائيلية التي استهدفها حزب الله وأهميتها
تقارير نشرة الاخبار
13:21
القواعد الإسرائيلية التي استهدفها حزب الله وأهميتها
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
فنّ
11:55
دخول ممثل شهير القفص الذهبي مع حبيبته عارضة الأزياء: "لقد بدأت الرحلة للتو" (صور)
فنّ
11:55
دخول ممثل شهير القفص الذهبي مع حبيبته عارضة الأزياء: "لقد بدأت الرحلة للتو" (صور)
2
خبر عاجل
11:54
نصرالله: رد حزب الله على اغتيال شكر انتهى وفي المرحلة الحالية لبنان يمكنه أن يرتاح وسنتابع نتيجة تكتم العدو عما جرى اليوم وإذا كانت النتيجة مرضية سنعتبر أن عملية الرد قد تمت
خبر عاجل
11:54
نصرالله: رد حزب الله على اغتيال شكر انتهى وفي المرحلة الحالية لبنان يمكنه أن يرتاح وسنتابع نتيجة تكتم العدو عما جرى اليوم وإذا كانت النتيجة مرضية سنعتبر أن عملية الرد قد تمت
3
منوعات
12:30
ضبطته زوجته مع عشيقته في السرير... صور تفضح خيانة لاعب كرة قدم شهير! (صورة)
منوعات
12:30
ضبطته زوجته مع عشيقته في السرير... صور تفضح خيانة لاعب كرة قدم شهير! (صورة)
4
أخبار لبنان
13:30
تفاصيل تشييع الرئيس سليم الحص
أخبار لبنان
13:30
تفاصيل تشييع الرئيس سليم الحص
5
خبر عاجل
11:23
نصر الله: حددنا هدفا أساسيا للعملية في عمق إسرائيل وهي قاعدة غليلوت التابعة للمخابرات العسكرية الإسرائيلية المسماة شعبة أمان وتضم الوحدة 8200
خبر عاجل
11:23
نصر الله: حددنا هدفا أساسيا للعملية في عمق إسرائيل وهي قاعدة غليلوت التابعة للمخابرات العسكرية الإسرائيلية المسماة شعبة أمان وتضم الوحدة 8200
6
آخر الأخبار
16:45
نيويورك تايمز عن مسؤول أميركي: مسيرات أميركية وفرت لإسرائيل صورا استخدمت في استهداف منصات صواريخ حزب الله
آخر الأخبار
16:45
نيويورك تايمز عن مسؤول أميركي: مسيرات أميركية وفرت لإسرائيل صورا استخدمت في استهداف منصات صواريخ حزب الله
7
خبر عاجل
11:15
نصرالله: كنا ندرس ما إذا كان محور المقاومة سيرد في وقت واحد ونحن تريثنا حتى نعطي فرصة للمفاوضات بشأن غزة وبعد ردّنا سيكون هناك ردّ لإيران ولليمن
خبر عاجل
11:15
نصرالله: كنا ندرس ما إذا كان محور المقاومة سيرد في وقت واحد ونحن تريثنا حتى نعطي فرصة للمفاوضات بشأن غزة وبعد ردّنا سيكون هناك ردّ لإيران ولليمن
8
فنّ
15:33
النجمة مادونا برفقة حبيبها الجديد... عمره 28 عاما! (صورة)
فنّ
15:33
النجمة مادونا برفقة حبيبها الجديد... عمره 28 عاما! (صورة)
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More