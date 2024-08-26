بخاري بحث مع ماغرو في المستجدات لبنانيا وإقليميا

بحث سفير المملكة العربية السعودية في لبنان وليد بن عبدالله بخاري، في مقر إقامته في اليرزة، مع السفير الفرنسي لدى لبنان هيرفي ماغرو في أبرز المستجدات السياسية الحاصلة على الساحتين اللبنانية والإقليمية، خصوصا في ظل التطورات الأخيرة التي شهدتها الساحة الجنوبية.



كما بحثا في سبل تعزيز التعاون بين البلدين الصديقين في كافة المجالات.