الخطوط الجوية الملكية الأردنية ستستأنف رحلاتها إلى بيروت بدءا من صباح الثلاثاء

أعلنت وكالة الأنباء الأردنية (بترا) أن الخطوط الجوية الملكية الأردنية ستستأنف رحلاتها إلى العاصمة اللبنانية بيروت بدءا من صباح الغد الثلاثاء.



وكانت شركة الطيران الأردنية علّقت رحلاتها إلى بيروت لفترة قصيرة أمس الأحد بعد تصاعد التوترات بين حزب الله واسرائيل.