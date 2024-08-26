الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
حلقة خاصّة
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

الأبيض تفقد خلية الازمة في بلدية بيروت: لبنان يشهد نزوحًا لأكثر من 120 ألف مواطن معظمهم من الجنوب

أخبار لبنان
2024-08-26 | 10:42
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
الأبيض تفقد خلية الازمة في بلدية بيروت: لبنان يشهد نزوحًا لأكثر من 120 ألف مواطن معظمهم من الجنوب
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
2min
الأبيض تفقد خلية الازمة في بلدية بيروت: لبنان يشهد نزوحًا لأكثر من 120 ألف مواطن معظمهم من الجنوب


أكد وزير الصحة فراس الابيض "أن وزارة الصحة العامة تركز بشكل أساسي على خطة الطوارئ الصحية التي تم تفعيلها منذ بدء الاعتداءات على لبنان، وذلك من خلال تهيئة المستشفيات وتدريب الكوادر الطبية وتأمين الأدوية والمستلزمات التي باتت تكفي لفترة لا تقل عن أربعة أشهر".

وفيما يتعلق بموضوع النزوح، أشار الأبيض خلال مقر خلية الأزمة في مبنى بلدية بيروت إلى "أن لبنان يشهد نزوحًا لأكثر من 120 ألف مواطن، معظمهم نزحوا قسرا من المناطق الجنوبية". وأوضح "أن وزارة الصحة وضعت خطة للتعامل مع هذا النزوح وهي تعمل بالتعاون مع شركائها لتأمين الخدمات الصحية لهؤلاء النازحين، حيث يتم تقديم الرعاية الطبية عبر عيادات نقالة، خصوصًا للذين لجأوا إلى مراكز الإيواء. كما تم وضع خطة للترصد الوبائي لتفادي انتشار أي أمراض بين النازحين، خاصة في مراكز الإيواء حيث يُشكّل الاكتظاظ بيئة ملائمة لتفشيها".

وأشار الأبيض إلى أنه "استمع لعرض من المجتمعين حول خطة الطوارئ التي وضعتها محافظة بيروت والبلدية خصوصًا لجهة استقبال النازحين وتأمين احتياجاتهم"، مشددًا على "أهمية الدور الذي تلعبه خلايا الأزمة والبلديات في المناطق في إدارة الطوارئ". ومن جهته اطلع الأبيض خلية الازمة على خطة وزارة الصحة العامة لتأمين التغطية المالية للخدمات الطبية للنازحين والتي يتم تنسيقها عبر مراكز الرعاية الصحية الأولية والعيادات النقالة والعيادات التي تم وضعها في مراكز الايواء. 

بدوره، أوضح محافظ بيروت القاضي مروان عبود أن العمل يجري بكل الإمكانات المتاحة رغم محدوديتها، وسط شح المساعدات والدعم من الجهات الخارجية. وأضاف عبود أن المستشفيات جاهزة للتعامل مع أي أعمال عدائية قد تطال العاصمة وضواحيها"، مشيرا إلى "أنه تم وضع خطط مدروسة لمواجهة الطوارئ وإيواء النازحين اللبنانيين وتلبية كافة احتياجاتهم".

أخبار لبنان

آخر الأخبار

الازمة

بلدية

بيروت:

لبنان

نزوحًا

لأكثر

مواطن

معظمهم

الجنوب

LBCI التالي
أسرار الصحف 26-8-2024
اتصال بين ميقاتي ووزير خارجية بريطانيا: لوقف التوترات لمنع انفلات الوضع الى الحرب الشاملة
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
2024-08-15

حمية: الورشة الأولى لتأهيل وصيانة اوتوسترادات لبنان انطلقت من الجنوب وصولًا إلى العاصمة بيروت

LBCI
آخر الأخبار
2024-08-08

مخزومي لجدل : اللبنانيون كلّهم وقفوا إلى جانب أهالي الجنوب لكن على وزارة الداخلية أن تمنع الضغط التجاريّ والاستغلال الواقع بين بعض اللبنانيين تجاه النازحين من الجنوب

LBCI
آخر الأخبار
2024-08-07

الطيران الحربي الاسرائيلي خرق جدار الصوت على دفعتين فوق بيروت وجبل لبنان والجنوب

LBCI
أخبار دولية
2024-08-06

كوريا الجنوبية تحظر سفر مواطنيها للمناطق الحدودية في إسرائيل ولبنان

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:52

على الرغم من القلق الأمني في البلد ... إصرار على تمضية ما تبقى من موسم الصيف في جبال لبنان

LBCI
أمن وقضاء
13:48

الجيش: توقيف ٦ أشخاص في بلدة جلالا - البقاع ومنطقة القبة - الشمال لارتكابهم جرائم مختلفة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:23

سليم الحص.. ضمير لبنان الخائف على ديمقراطيته

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:21

الاعتداءات الإسرائيلية بالصورة لهذا اليوم.. محاولة إغتيال فاشلة في صيدا

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
فنّ
05:29

بعد انفصاله عن جنيفر لوبيز... بن أفليك في علاقة حب جديدة؟!

LBCI
أخبار لبنان
2024-08-23

منتدى حوار بيروت من دارة مخزومي: لممارسة المزيد من الضغوط لمنع تصعيد الوضع الأمنيّ وتوسع الحرب في جنوب لبنان

LBCI
أخبار لبنان
07:37

الجدول الدوريّ لاستقبال المعاملات وتسليمها في أمانات السجل العقاريّ

LBCI
آخر الأخبار
13:42

البيت الأبيض: المفاوضون مجتمعون في القاهرة لبحث وقف إطلاق النار في غزة

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:52

على الرغم من القلق الأمني في البلد ... إصرار على تمضية ما تبقى من موسم الصيف في جبال لبنان

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:50

في الفورمولا وان... الهولندي الطائر فيرستابن لم يعد يغرّد خارج سربه

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:47

استهلاك الداتا... التحدي الجديد في معركة التغير المُناخيّ

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:45

في أفغانستان ... ممنوع على المرأة التكلم بصوت مرتفع

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:41

لا تقدم في محادثات القاهرة مقابل خطط اسرائيلية لتثبيت قواعدها في نتساريم

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:23

سليم الحص.. ضمير لبنان الخائف على ديمقراطيته

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:21

الاعتداءات الإسرائيلية بالصورة لهذا اليوم.. محاولة إغتيال فاشلة في صيدا

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:16

حزب الله واسرائيل وقاعدة غليلوت

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:12

هذا ما قالته السفيرة الكندية في لبنان للـLBCI حول اعادة اعمار الجنوب

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
فنّ
15:33

النجمة مادونا برفقة حبيبها الجديد... عمره 28 عاما! (صورة)

LBCI
آخر الأخبار
16:45

نيويورك تايمز عن مسؤول أميركي: مسيرات أميركية وفرت لإسرائيل صورا استخدمت في استهداف منصات صواريخ حزب الله

LBCI
آخر الأخبار
05:44

مصدران لبناني وفلسطيني للـLBCI: الشخصية المستهدفة على أوتوستراد الشمّاع في صيدا هو مسؤول في احد التنظيمات الفلسطينية وقد نجا واصيب اصابة طفيفة

LBCI
منوعات
06:14

رسميا وبدءا من اليوم... من حق الموظف عدم الرد على الاتصالات خارج دوام العمل في هذا البلد!

LBCI
صحف اليوم
00:03

تخصيص المودعين بإيرادات ضريبية... (الأخبار)

LBCI
أمن وقضاء
08:09

تعرُّض أحد العسكريين لإطلاق نار من قبل عسكريّ آخر

LBCI
منوعات
08:07

جثة راهبة تثير الذهول... لم تتحلل بعد أعوام من وفاتها والعلماء يحققون في الواقعة (صور)

LBCI
أمن وقضاء
06:28

الغارات الاسرائيلية التي نفذت منذ فجر اليوم في لبنان

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More