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الأبيض تفقد خلية الازمة في بلدية بيروت: لبنان يشهد نزوحًا لأكثر من 120 ألف مواطن معظمهم من الجنوب
أخبار لبنان
2024-08-26 | 10:42
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الأبيض تفقد خلية الازمة في بلدية بيروت: لبنان يشهد نزوحًا لأكثر من 120 ألف مواطن معظمهم من الجنوب
أكد وزير الصحة فراس الابيض "أن وزارة الصحة العامة تركز بشكل أساسي على خطة الطوارئ الصحية التي تم تفعيلها منذ بدء الاعتداءات على لبنان، وذلك من خلال تهيئة المستشفيات وتدريب الكوادر الطبية وتأمين الأدوية والمستلزمات التي باتت تكفي لفترة لا تقل عن أربعة أشهر".
وفيما يتعلق بموضوع النزوح، أشار الأبيض خلال مقر خلية الأزمة في مبنى بلدية بيروت إلى "أن لبنان يشهد نزوحًا لأكثر من 120 ألف مواطن، معظمهم نزحوا قسرا من المناطق الجنوبية". وأوضح "أن وزارة الصحة وضعت خطة للتعامل مع هذا النزوح وهي تعمل بالتعاون مع شركائها لتأمين الخدمات الصحية لهؤلاء النازحين، حيث يتم تقديم الرعاية الطبية عبر عيادات نقالة، خصوصًا للذين لجأوا إلى مراكز الإيواء. كما تم وضع خطة للترصد الوبائي لتفادي انتشار أي أمراض بين النازحين، خاصة في مراكز الإيواء حيث يُشكّل الاكتظاظ بيئة ملائمة لتفشيها".
وأشار الأبيض إلى أنه "استمع لعرض من المجتمعين حول خطة الطوارئ التي وضعتها محافظة بيروت والبلدية خصوصًا لجهة استقبال النازحين وتأمين احتياجاتهم"، مشددًا على "أهمية الدور الذي تلعبه خلايا الأزمة والبلديات في المناطق في إدارة الطوارئ". ومن جهته اطلع الأبيض خلية الازمة على خطة وزارة الصحة العامة لتأمين التغطية المالية للخدمات الطبية للنازحين والتي يتم تنسيقها عبر مراكز الرعاية الصحية الأولية والعيادات النقالة والعيادات التي تم وضعها في مراكز الايواء.
بدوره، أوضح محافظ بيروت القاضي مروان عبود أن العمل يجري بكل الإمكانات المتاحة رغم محدوديتها، وسط شح المساعدات والدعم من الجهات الخارجية. وأضاف عبود أن المستشفيات جاهزة للتعامل مع أي أعمال عدائية قد تطال العاصمة وضواحيها"، مشيرا إلى "أنه تم وضع خطط مدروسة لمواجهة الطوارئ وإيواء النازحين اللبنانيين وتلبية كافة احتياجاتهم".
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