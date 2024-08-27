مركز عمليات طوارئ الصحة: 3 جرحى صباحا في غارة اسرائيلية على المجادل وجريح في شيحين

أعلن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة في بيان "غارة الجيش الإسرائيلي على بلدة المجادل، أدت إلى إصابة ثلاثة مواطنين بجروح. تمت معالجة اثنين جروحهما طفيفة في المكان نفسه، فيما نقل الثالث وجروحه متوسطة إلى المستشفى اللبناني الإيطالي لإتمام علاجه.



كذلك أدت الغارة على شيحين إلى "إصابة مواطن بجروح متوسطة استدعت نقله إلى مستشفى جبل عامل لإتمام علاجه".