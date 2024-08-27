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هاشم للـLBCI: هناك عقلانية وحكمة عند المقاومة بالتعاطي مع اسرائيل
أخبار لبنان
2024-08-27 | 04:00
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هاشم للـLBCI: هناك عقلانية وحكمة عند المقاومة بالتعاطي مع اسرائيل
اعتبر النائب قاسم هاشم ان "المفاوضات لم تستطع التوصل الى اتفاق وانهاء الحرب بسبب تعنّت العدو، واصراره على التمسّك بأحد المعابر، وتوسِعة أحد المعابر الاخرى".
وقال في حديث لبرنامج "نهاركم سعيد" عبر شاشة الـLBCI "نتنياهو اصبح بمواجهة داخلية مع عائلات الاسرى، وداخل المستوى السياسي، وحكومته مصرّة على اخذ المنطقة نحو حرب شاملة".
واضاف "اننا لا نزال في مواجهة مفتوحة مع العدو، وهو لا يزال يحتلّ سيادتنا ولا يعترف لا بالقرارات ولا بالأعراف الدولية، وما زال يعتدي علينا".
ورأى ان "الذي تقوم به المقاومة يؤكد على توازن الردع مع العدو، وهناك عقلانية وحكمة عند المقاومة بالتعاطي مع اسرائيل وتفويت الفرصة عليها".
ولفت الى ان "اسرائيل ضخّمت عملية الردّ وقالت ان الصواريخ بالالاف علما ان المقاومة كانت اعدت 340 صاروخًا فقط، والمسيرات وصلت الى اهدافها المحددة بنجاح".
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