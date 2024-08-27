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حمية في المطار لاطلاق الأشغال المتعلقة باستحداث الممر السريع لركاب المغادرة
أخبار لبنان
2024-08-27 | 06:28
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حمية في المطار لاطلاق الأشغال المتعلقة باستحداث الممر السريع لركاب المغادرة
وصل وزير الأشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الأعمال علي حمية الى مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت، لاطلاق الأشغال المتعلقة باستحداث الممر السريع لركاب المغادرة في المطار من قاعة الوصول، وذلك في حضور المدير العام للطيران المدني المهندس فادي الحسن ، ورئيس مجلس إدارة شركة طيران الشرق الأوسط محمد الحوت، ورئيس جهاز امن المطار العميد فادي الكفوري ، قائد سرية قوى الأمن الداخلي في المطار العميد عزت الخطيب ، ومسؤولي الوحدات الفنية والإدارية العاملة في المطار.
وكتب حمية عبر "اكس":"من مطار رفيق الحريري الدولي-بيروت ، يتم اليوم إطلاق الأشغال المتعلقة بالمخطط العام للممر السريع ( Fast Track ) لركاب المغادرة ، وذلك متابعة لتنفيذ الرؤية المعنية بتفعيل وتطوير الخدمات في هذا المرفق الحيوي والهام في لبنان".
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