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الريجي تعلن تسلم المحاصيل بشكل إستثنائي إعتبارًا من 10 أيلول 2024
أخبار لبنان
2024-08-27 | 06:29
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الريجي تعلن تسلم المحاصيل بشكل إستثنائي إعتبارًا من 10 أيلول 2024
أعلن رئيس ومدير عام إدارة حصر التبغ والتنباك اللبنانية (الريجي) ناصيف سقلاوي ان الريجي، وبسبب الأوضاع في الجنوب وانطلاقًا من التزامها الأخلاقي والاجتماعي تجاه مزارعي التبغ، ستبدأ تسلم المحاصيل وبشكل استثنائي اعتبارًا من 10 أيلول 2024 قبل شهر ونص الشهر من الموعد المعتاد، تخفيفًا من أعباء التخزين على المزارعين ومساعدتهم في توفير السيولة في الظرف الصعب، وذلك بتوجيه من رئيس المجلس النيابي نبيه بري.
وجاء كلام سقلاوي بعد لقائه وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال يوسف الخليل يرافقه مدير مديرية التبغ عبد المولى المولى ومدير الزراعة والمشترى جعفر الحسيني حيث أطلعوا الوزير الخليل على الخطوات التي تتخذها الريجي لمساعدة المزارعين وتجاوز تداعيات الظرف الراهن.
وبعد اللقاء أشار السقلاوي إلى أنه "منذ عقود طوبلة، تشكلت علاقة وثيقة بين مزارعي التبغ في الجنوب وأرضهم وشتلتهم، حتى أصبحت شتلة التبغ رمزًا للصمود والتحدي. ورغم القصف والتهجير، ظل المزارعون ثابتين في أرضهم."
وقال: "من منطلق التزامنا الأخلاقي والاجتماعي تجاه أهلنا المزارعين، جئنا اليوم لنطلع معالي وزير المال الدكتور يوسف الخليل على تحضيراتنا لاستلام محاصيل التبغ في الجنوب بشكل استثنائي، قبل شهر ونصف من الموعد المعتاد، استجابةً لتوجيهات دولة الرئيس نبيه بري والحكومة اللبنانية. نحن في الريجي سنبدأ استلام المحاصيل اعتبارًا من 10 أيلول 2024 بدلًا من 25 تشرين الأول، لتخفيف أعباء التخزين عن المزارعين ومساعدتهم في توفير السيولة الضرورية في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها الجنوب والبلد عمومًا."
وختم موجهًا "تحية إجلال لأهلنا الصامدين في القرى والحقول الذين يزرعون الشتلة المرة رغم العدوان الإسرائيلي المستمر،" قائلًا: "نعدهم بأن نكون دائمًا بجانبهم كما عهدونا، حيث ستصل لجاننا إلى اقرب النقاط من قراهم."
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